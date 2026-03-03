Ab 2027 im neuesten Terminal Europas: Condor zieht am FRA ins T3

Condor und Fraport bauen ihre Partnerschaft aus und setzen ein klares Zeichen für Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Perspektiven in der Rhein-Main-Region.

Condor wird im Sommer 2027 in das neue Terminal 3 (T3) am Flughafen Frankfurt umziehen. Dies gaben Fluggesellschaft und Flughafenbetreiber Fraport AG am heutigen Freitag im Rahmen eines gemeinsamen Events im Terminal 3 in Frankfurt bekannt. Mit der Entscheidung setzen beide Unternehmen ein deutliches Zeichen für nachhaltiges Wachstum, Investitionsbereitschaft und die langfristige Stärkung des Luftverkehrs- und Wirtschaftsstandorts Frankfurt sowie der gesamten Rhein-Main-Region.

Der Umzug ist Teil der strategischen Weiterentwicklung von Condor und unterstreicht zugleich die zentrale Rolle des Flughafens Frankfurt als Deutschlands Tor zur Welt mit hoher Bedeutung für Beschäftigung, Wertschöpfung und globale Anbindung. Das Terminal 3 ist eines der bedeutendsten privatfinanzierten Infrastrukturprojekte im europäischen Luftverkehr und wird den steigenden Qualitäts-, Kapazitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht.

„Mit dem geplanten Umzug in das hochmoderne Terminal 3 im Sommer 2027 setzen wir unseren Zukunftskurs konsequent fort“, sagt Peter Gerber, CEO von Condor. „Nach der erfolgreichen Erneuerung unserer Flotte und der strategischen Weiterentwicklung unserer Marke investieren wir nun, pünktlich zum 70. Geburtstag von Condor, auch infrastrukturell in die Zukunft. Das moderne Umfeld des T3 bietet ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum, operative Stabilität und ein hochwertiges Reiseerlebnis für unsere Gäste. Gleichzeitig ist diese Entscheidung ein klares Bekenntnis zum Standort Frankfurt und zur wirtschaftlichen Stärke der Region. Wir danken Fraport für die partnerschaftliche und vorausschauende Zusammenarbeit.“

Der Luftverkehr ist ein zentraler Treiber für Handel, Tourismus und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Mit dem Terminal 3 erweitert der Flughafen Frankfurt seine Kapazitäten und stärkt seine Position im globalen Standortwettbewerb. Die Entscheidung von Condor, künftig von dort zu operieren, sichert langfristige Wertschöpfung und Arbeitsplätze – sowohl direkt im Flugbetrieb als auch indirekt in Zulieferbetrieben, Dienstleistungsunternehmen und im Tourismussektor.

„Wir freuen uns, dass Condor als zweitgrößte Airline in Frankfurt ab Sommer 2027 ihre weitere Wachstumsgeschichte im Terminal 3 fortsetzen will“, sagt Dr. Stefan Schulte, CEO der Fraport AG. „Das neue Terminal bietet dafür sehr gute Voraussetzungen. Dazu zählen flächendeckend moderne Technik und schlanke Prozesse – vom Check-in- und Gepäckabgabe-Schalter bis hin zu CT-Scannern an den Sicherheitskontrollstellen. Zahlreiche Wohlfühloasen im zentralen Marktplatz, den Flugsteigen oder den Lounges runden das Produkt ab. Neben der hohen

Aufenthaltsqualität werden Condor-Passagiere zudem von kurzen Wegen und einer sehr guten Erreichbarkeit des neuen Terminals profitieren.“

Das Terminal 3 bietet modernste Abfertigungstechnik, optimierte Vorfeldanbindungen, digitale Services sowie eine klare und kurze Wegeführung für Passagiere. Die Infrastruktur ist darauf ausgelegt, effiziente Prozesse und stabile Betriebsabläufe zu gewährleisten und zugleich die Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus berücksichtigt das Terminal hohe Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards und unterstützt damit die langfristigen Transformationsziele der Branche.

Mit der Ankündigung des Umzugs im Sommer 2027 unterstreichen Condor und Fraport ihre gemeinsame strategische Ausrichtung: Wachstum mit Verantwortung, Investitionen in moderne Infrastruktur und ein klares Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb.

