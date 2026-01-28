Condor hebt ab nach Kairo

Die deutsche Fluggesellschaft Condor, der bis vergangenes Jahr letzte europäische Betreiber der B757 im Passagierdienst, erweitert ihr internationales Angebot und startet ab Mai 2026 tägliche Flüge von Frankfurt (FRA) in die ägyptische Hauptstadt Kairo (CAI). Damit ergänzt die Airline ihr Streckennetz gezielt um eine wirtschaftlich und touristisch bedeutende Metropole im Nahen Osten. Die Verbindung wird mit einem Airbus A320 bedient. Gäste profitieren von komfortablem Reisen mit ergonomischen Sitzen, einem flexiblen Tarifmodell sowie optionalen Zusatzleistungen. Flüge werden ab dieser Woche unter www.condor.com, telefonisch sowie in allen Reisebüros buchbar sein.

„Kairo ist ein faszinierendes Ziel mit großer wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung. Mit der neuen täglichen Verbindung investieren wir bewusst in einen Markt mit langfristigem Potenzial und schaffen zusätzliche Anbindungsmöglichkeiten über Frankfurt“, sagt Peter Gerber, CEO von Condor. „Die Strecke stärkt unser Netzwerk sowohl im Geschäfts- als auch im Tourismus- und Umsteigeverkehr.“

(red / DE)