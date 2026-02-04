Condor nimmt ab Mai Flüge nach Tel Aviv auf

Im Jahr ihres 70-jährigen Bestehens knüpft Condor an ihre eigene Geschichte an und fliegt ab Mai 2026 wieder regelmäßig von Frankfurt (FRA) nach Tel Aviv (TLV). Damit kehrt ein Ziel ins Streckennetz zurück, das für die Anfänge des deutschen Ferienflugverkehrs steht: Der erste Condor-Flug überhaupt führte am 29. März 1956 als Pilgerflug von Frankfurt ins Heilige Land.

Mit der Wiederaufnahme nach Tel Aviv stärkt Condor die Konnektivität über das Drehkreuz Frankfurt und bietet Reisenden aus Europa und Nordamerika künftig zusätzliche direkte Reisemöglichkeiten in die Region.

David Carlisle, Vice President Network Planning & Partnerships Condor: „Wie kaum eine andere Stadt verbindet Tel Aviv Tradition und Moderne – wirtschaftlich stark, kulturell lebendig und von großer Bedeutung für die Geschichte von Condor. Die Anbindung dieser Weltstadt an Europa und Nordamerika über unseren wachsenden Hub Frankfurt ist für uns anlässlich unseres 70-jährigen Jubiläums etwas ganz Besonderes.“



Besonders erfreut über die neue Flugverbindung von Frankfurt nach Tel Aviv zeigte sich auch der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Jüdisches Leben und den Kampf gegen den Antisemitismus, Uwe Becker: „Damit stärkt Condor auch die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, denn gemeinsames Verständnis füreinander erwächst aus Begegnungen und dem Kennenlernen. Und keine Begegnung wirkt nachhaltiger als persönliche Erfahrungen vor Ort. Die neue Verbindung ist damit auch eine zusätzliche Brücke der Verständigung und des Austausches und davon kann es in den gemeinsamen Beziehungen unserer Länder gerade in der gegenwärtigen Zeit nicht genug geben.“



Die neue Verbindung wird mit einem Airbus A320 bedient. Gäste genießen an Bord den gewohnten Condor-Komfort mit ergonomischen Sitzen, flexiblen Tarifen und optionalen Zusatzleistungen. Flüge sind in diesen Tagen unter www.condor.com, telefonisch und in Reisebüros buchbar.

(red CW / DE)