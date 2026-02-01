Neuer Podcast über den Absturz der Lauda Air in Thailand

Eckhard Jann, Pilot, Experte für Fehlerkultur und Podcaster, widmet sich demnächst dem Absturz von Lauda Air NG 4. In circa vier Monaten jährt sich dieser Absturz zum 35. Mal.

Alle 223 Insassen starben beim Absturz der Lauda Air über Thailand vor 35 Jahren. Im vorigen Monat erschien dazu ein rund 450-seitiges Sachbuch von Patrick Huber. In einem seiner nächsten Podcasts widmet sich Eckhard Jann diesem Thema. Der Deutsche ist Pilot, Podcaster und beschäftigt sich als Sicherheitsmanager beruflich mit dem Themengebiet der Fehlerkultur. Er betreibt die Webseite "Fehler eins" und den gleichnamigen Podcast-Kanal auf Spotify.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, Janns Podcast zum Thema Absturz der Lauda Air Boeing Mozart soll aber noch im Feber 2026 veröffentlicht werden.

