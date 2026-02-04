"Fehlereins.de": Podcast über die Katastrophe der Lauda Air 1991

Unauslöschlich ins Gedächtnis der Menschen in Österreich eingebrannt hat sich der Absturz der Lauda Air über Thailand vor 35 Jahren. Der deutsche Pilot und Experte für Sicherheit, Eckhard Jann, hat das Thema nun in einem Podcast aufgearbeitet. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Crash scheint klar: Der Absturz hätte trotz Konstruktionsfehler verhindert werden können, wenn bei Lauda Air nicht geschlampt worden wäre.

Am 26. Mai 1991 stürzt eine Boeing 767 der Lauda Air kurz nach dem Start in Bangkok ab. 223 Menschen sterben. Ohne Notruf. Ohne Vorwarnung.

Die Ursache wirkt zunächst unglaublich: Mitten im Steigflug aktiviert sich die Schubumkehr des linken Triebwerks – ein System, das ausschließlich für die Landung gedacht ist. Doch die eigentliche Geschichte beginnt lange vor dem Absturz.

In dieser Episode von Fehler Eins geht es um die Entstehung von Lauda Air, die Sicherheitsphilosophie hinter der Boeing 767, die Logik der Schubumkehrsysteme, und um die Frage, warum ein Ereignis, das „praktisch unmöglich“ sein sollte, dennoch eintreten konnte.

Die "Mozart"-Tragödie führte zum Tod von 223 Menschen, und sie hätte verhindert werden können, wie sogar ein Wiener Staatsanwalt öffentlich bestätigte. Dieses seltene Foto der Unglücksmaschine befindet sich im Archiv der "Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend", die die Aufnahme für Austrian Wings zur Verfügung stellte. Wir bedanken uns herzlich.

Der Technische Leiter von Lauda Air selbst hatte Monate zuvor auf verschiedene Risiken hingewiesen. Warum hörte niemand zu? Wie war die Sicherheitskultur bei Lauda Air?

Dieser und weiteren Fragen geht der deutsche Luftfahrexperte Eckhard Jann in seinem soeben erschienen Podcast "Lauda Air Flug 004: Wie eine Boeing 767 durch Schubumkehr abstürzte - Der Fehler Eins hinter 223 Toten" nach.

Vor rund einem Monat erst erschien bereits ein Sachbuch zu diesem tragischen und brisanten Thema. Es trägt den Titel "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der Mozart - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe".

