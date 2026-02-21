Fotobericht: Tag der Luftfahrt an der HTL Kapfenberg

Bereits zum vierten Male wurde am 30. Jänner 2026 an der HTL Kapfenberg der „Tag der Luftfahrt“ veranstaltet, der, wie schon in den Jahren zuvor, großes Interesse hervorrief. Ein Fotobericht von Franz Zussner (Text & Fotos) und Michael Jentner (Fotos) für Austrian Wings.

Die von der Fachrichtung „Aviation-Technology“ initiierte Luftfahrt-Ausstellung unter Federführung des Fachvorstandes Ing. Klaus Santer, vormals Leiter der Eurofighter-Technik am Fliegerhorst „Hinterstoisser“ in Zeltweg, erfreut sich von Jahr zu Jahr immer größer werdender Beliebtheit und dies nutzen auch viele Fachgebiete in der Luftfahrt, wie Luftfahrt-Technik, Luftfahrt-Industrie, aber auch Airlines, Flugsicherung und damit zusammenhängende Wirtschaftszweige, um den zukünftigen Absolventen dieser HTL-Fachrichtung die vielen Berufsmöglichkeiten vor Augen zu führen und das Interesse daran zu wecken. So sind neben Flugschulen für Flächenflugzeuge und Hubschrauber, Hersteller von Flugsimulatoren usw. auch Firmen, wie Austrian Airlines, Diamond Aircraft, Hubschrauber Firmen, Flugpolizei, Drohnenpiloten und sogar Luftfahrt-Museen vertreten. Selbstverständlich sind auch die großen namhaften Firmen, die sich im Großraum Kapfenberg angesiedelt haben, wie Voest-Alpine Böhler Aerospace, Pankl-Aerospace, AMES Group in Peggau, gem. Eigendefinition der flexibelste Komplettanbieter der Luftfahrtindustrie, Hilitech in Kindberg, Marktführer und Produzent von ganz leichten Kabinenbauteilen für Jets, wo jedes Gramm zählt u.v.m., die den Absolventen interessante Berufsbilder anbieten.

Praxisnaher Flugzeugbau

Schüler des Luftfahrtzweiges der HTL Kapfenberg bauen seit 2021 klassenübergreifend ein eigenes, zweisitziges Ultraleichtflugzeug vom Typ „Bristell“. Das praxisnahe Projekt („Learning by Doing“) umfasst den Zusammenbau, die Avionik und Lackierung, unterstützt durch Partner wie Pankl Aerospace und Voest-Alpine Böhler Edelstahl. Kommenden Sommer 2026 soll am nahen Flugplatz Kapfenberg (LOGK) der Erstflug der Eigenbaumaschine stattfinden. Ursprünglich hätte dieser schon im Sommer des Vorjahres stattfinden sollen, aber der Rotax-Motor war defekt und musste getauscht werden, somit die Verzögerung.

Zusammen mit dem KSV-Flugsport wurde auch eine Bristell Classic erworben, hangariert am Flugplatz Kapfenberg und steht dort für unserer Schüler zur Erlangung des Pilotenscheines zur Verfügung, betonte Klaus Santer. Die Bistrell ist ein Produkt aus Tschechien und wird am Flugplatz „Kunovice“ (Deutsch: Kunowitz hergestellt.

Nachfrage steigt

Immer mehr Jugendliche haben Interesse an der Aviation Fachrichtung der HTL Kapfenberg. Seit Anbeginn im Jahr 2017 startet jährlich eine Klasse in der Fachrichtung „Luftfahrt-Technologie“, männlich dominiert, aber immer öfter zeigen auch Mädchen Interesse an dieser Ausbildung und melden sich an. Für Schüler, die weit anreisen müssen steht seit kurzer Zeit auch ein Internat zur Verfügung, so dass der Einzugsbereich der HTL auf fast ganz Österreich ausgedehnt werden kann und durch den Koralmtunnel rechnet Santer auch mit viel mehr Schülern aus dem Kärntner Raum.

So gesehen könnte in absehbarer Zeit eventuell sogar eine zweite Klasse jährlich auf der Agenda stehen, meinte Santer. Die Kooperation mit dem Bundesheer (Luftstreitkräfte- und Technik) läuft nach wie vor hervorragend und viele Absolventen streben auch eine Berufskarriere beim Bundesheer an. Die HTL Kapfenberg steht für technisch-innovative Ausbildungen mit hohem Praxisbezug, wobei in allen Abteilungen auf moderne technische Ausstattung zurückgegriffen werden kann – wer bei uns lernt, der lernt am Puls der Zeit, so das Motto der HTL-Kapfenberg.

Text: Franz Zussner

Fotos: Michael Jentner & Franz Zussner