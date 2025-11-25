Eurowings stattet A320neo mit "richtiger" Premium-Klasse aus

Erfolgreicher Erstflug am 22. November 2025 auf der Strecke Berlin-Dubai. Business Class Konfiguration 2+2. Eurowings spricht von "Marktneuheit" im Schmalrumpfflugzeug. Dabei gab es das schon - früher war die Anordnung 2+2 in Boeing 707, Boeing 727, Boeing 737, DC-8 und DC-9 in der Premium Klasse durchaus üblich. Was Eurowings als "Neuheit" verkauft ist also nur die Rückkehr von etwas, das es schon einmal gegeben hat.

Premiere im deutschen Airline-Markt: "Erstmals" hebt ein Schmalrumpf-Flugzeug („Narrow Body“) mit einer echten Premium-2×2-Bestuhlung ab – eine Abkehr von klassischen Dreier-Sitzreihen und ein wegweisender Test für künftige Kabinenkonzepte auf Mittel- und potenziell auch Langstrecken. Eurowings hat diesen Schritt nun umgesetzt: Am 22. November 2025 absolvierte der neue Premium BIZ Seat seinen erfolgreichen, ausverkauften Erstflug in einer A320neo auf der Nonstop-Verbindung Berlin-Dubai. Tatsächlich war eine 2+2-Anordnung auf Schmalrumpflugzeugen über Jahrzehnte üblich, auch im Lufthansa-Konzern. Sie verschwand nur ab Ende der 1980er Jahre zunehmend und kehrt nun offenbar auf einigen Strecken zurück.

Mit dem neuen Sitzprodukt erweitert Eurowings das Reiseerlebnis auf der Mittelstrecke und bietet eine attraktive Premium-Option für alle Gäste, die Wert auf zusätzlichen Komfort, Privatsphäre und individuellen Service legen. Der Premium BIZ Seat ergänzt die bestehende BIZclass (freier Mittelsitz, mehr Beinfreiheit) sowie die Economy-Tarife SMART (optional mehr Beinfreiheit) und BASIC.

„Mit dem Premium BIZ Seat setzen wir ein starkes Signal für mutige Innovationen im Value-Segment“, sagt Eurowings CEO Jens Bischof. „Wir zeigen, dass Premium-Komfort nicht exklusiv teuren Langstreckenprodukten vorbehalten sein muss – sondern auch in einem effizienten Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeug möglich ist. Der ausgebuchte Erstflug nach Dubai bestätigt uns, dass wir damit einen Nerv unserer Fluggäste treffen.“

„Wir freuen uns sehr, dass Eurowings ihren neuen Premium BIZ Seat auf der Strecke vom BER nach Dubai einführt“, kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Dass das neue Premium-Produkt zuerst ab dem BER zum Einsatz kommt, unterstreicht die Attraktivität unseres Standortes. Der zusätzliche Komfort an Bord ist ein attraktives Zusatzangebot auf der beliebten Nonstop-Strecke in die Golfregion und gleichermaßen interessant für Geschäfts- wie für Urlaubsreisende. Wir wünschen Eurowings viel Erfolg mit dem neuen Produkt und viele zufriedene Gäste.“

Herzstück des neuen Produkts ist der vom italienischen Hersteller Geven entwickelte Sitz „Comoda“, der für Eurowings in den charakteristischen Farben der Airline konfiguriert wurde. Er bietet deutlich mehr persönlichen Freiraum, eine verstellbare Beinablage, USB-Lademöglichkeiten, sowie Kissen, Decke, Amenity Kit und Hot Towel. Ein integrierter Cocktailtisch erweitert die Ablagefläche, während ein praktisches Staufach Platz für Kopfhörer, Buch oder Tablet bietet.

Auch der Bordservice wurde konsequent aufgewertet: Zur Begrüßung serviert die Crew einen Aperitif mit Nüssen oder Oliven und Sekt. Der anschließende Hauptservice erfolgt auf Porzellan – beim Hinflug mit einer süßen oder herzhaften warmen Frühstücksoption inklusive Obstsalat und Müsli, beim Rückflug mit einer vegetarischen oder nicht-vegetarischen Dinner-Option samt Salat und Dessert. Danach steht das gesamte WINGS Bistro Sortiment zur freien Auswahl.

Im Airbus A320neo ersetzt die Premium BIZ Zone die übliche 2×3-Bestuhlung durch eine großzügige 2×2-Konfiguration – es entstehen acht exklusive Plätze pro Flugzeug. Damit bietet Eurowings als Value-Airline ein in dieser Flugzeugklasse außergewöhnliches und bislang einmaliges Produkt in Deutschland. Der Einsatz erfolgt zunächst auf der Strecke Berlin-Dubai, buchbar ab 399,99 Euro pro Strecke.

Der Premium BIZ Seat ist Bestandteil einer umfassenden Produkt- und Serviceoffensive von Eurowings. Die Erfahrungen aus der Einführung sollen zudem wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung zukünftiger Kabinenkonzepte innerhalb der Lufthansa Group liefern.

(red / EW)