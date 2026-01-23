Dreimal Gold: Eurowings ist Spitzenreiter beim Deutschen Kunden-Award 2026

Triple-Sieg für Eurowings: Die Value Airline der Lufthansa Group ist als dreifache Siegerin des „Deutschen Kunden-Awards 2026“ ausgezeichnet worden. Im aktuellen Verbraucher-Ranking der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) belegt Eurowings in allen drei bewerteten Kategorien – Kundenzufriedenheit, Kundenservice sowie Preis-Leistungs-Verhältnis – jeweils unangefochten Platz eins unter den Discount-Fluggesellschaften.

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Eurowings als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Mit dem Dreifach-Gold unterstreicht Eurowings eindrucksvoll, weshalb sich das Unternehmen aus Köln sichtbar von klassischen Billigfliegern abhebt. „Die neuerliche Spitzenplatzierung bestätigt unseren Weg als Value Airline für Europa“, sagt Clemens Strauss, Head of Customer Experience, Product und Marketing bei Eurowings. „Wir bieten wettbewerbsfähige Preise, aber ohne Kompromisse bei Service und Qualität. Die Auszeichnung ist auch ein großes Dankeschön an unsere 5.500 Mitarbeitenden, die jeden Tag dafür sorgen, dass unsere Kundengerne mit Eurowings fliegen.“

Zentrale Fragestellung des „Deutschen Kunden-Awards“: Welche Unternehmen haben die zufriedensten Kunden? Welche bieten die besten Serviceerfahrungen? Und wie wird die gebotene Leistung im Verhältnis zum Preis wahrgenommen? Die Studie basiert auf einem Verbraucher-Ranking mit 589.000 Kundenurteilen zu Unternehmen aus 259 Branchen. Der Triple-Erfolg bestätigt den Anspruch von Eurowings, mehr als ein klassischer Low-Cost-Carrier zu sein: eine moderne Value Airline für Europa, die faire Preise mit wertigem Service verbindet – und damit genau die Erwartungen von mehr als 20 Millionen Eurowings Kunden trifft.

