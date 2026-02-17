US-Luftaufsicht FAA gibt Lufthansa "Go" für Allegris

Mit Allegris hat Lufthansa im Sommer 2024 ein vollständig weiterentwickeltes Kabinenkonzept auf der Langstrecke eingeführt. Im Airbus A350-900 ist die Allegris-Kabine bereits seit über anderthalb Jahren ab München rund um die Welt unterwegs, und seit Oktober 2025 fliegt Allegris mit werksneuen Boeing 787-9 auch ab Frankfurt.

Nachdem in den vergangenen Wochen weitere wichtige Meilensteine im Zertifizierungsprozess erreicht werden konnten, steht der Freigabe der Allegris Business Class in der Boeing 787-9 – bis auf drei Sitze in der zweiten Reihe des Compartments – nichts mehr im Wege. Ab heute können daher 25 von insgesamt 28 Plätzen in der Business Class für Reisen ab dem 15. April gebucht werden.

Bei der Buchung haben die Reisenden die Möglichkeit, spezielle Allegris-Sitze in der Business Class auszuwählen. Die Reservierung des Classic Seats bleibt zusatzkostenfrei, dieser bietet alle Vorzüge der neuen Reiseklasse. Optional können Fluggäste Sitze mit Zusatzkomfort (die Business Class Suite, der Extra Space Seat mit besonders viel Platz, der Privacy Seat am Fenster und das Extra Long Bed mit 2,20 Metern Liegefläche) gegen einen Aufpreis ebenfalls über die Sitzplatzreservierung vorab buchen.

Ab Frankfurt fliegt die Boeing 787-9 mit Allegris zum Start des Sommerflugplans nach Austin, Rio de Janeiro, Bogotá, Kapstadt, Shanghai, Hyderabad und Hong Kong. Ab Juni kommen die Ziele New York-JFK und Los Angeles hinzu, im Juli dann auch Delhi.

Jens Ritter, Chief Executive Officer Lufthansa Airlines sagte: „Unsere Gäste lieben Allegris. Mehr als eine Million Passagiere reisten seit dem Sommer 2024 in der neuen Kabine. Wir freuen uns, ab heute deutlich mehr Fluggästen dieses absolute Spitzenprodukt zur Buchung ab Frankfurt anbieten zu können. In allen Klassen ist Allegris ein Erlebnis; die Freigabe des Großteils der Sitze in der Business Class der Boeing 787-9 ist ein wichtiger Meilenstein für Lufthansa – und vor allem eine großartige Nachricht für unsere Kundinnen und Kunden!“

Seit dem 9. Oktober 2025 fliegt Allegris in der Boeing 787-9 ab Frankfurt. Aktuell sind acht werksneue Flugzeuge bereits in Frankfurt angekommen, 21 weitere Dreamliner sind bestellt. Insgesamt plant Lufthansa Airlines bis Ende 2027 mit 29 Boeing 787-9.

(red MS / SL / LH)