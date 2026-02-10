Sprung in Cockpitscheibe: Luxair-Maschine führt Sicherheitslandung durch

Am 09. Februar 2026, wurde der der Luxair Flug LG372 von Sal, Kap Verde, nach Luxemburg vorsorglich nach Madrid umgeleitet, da während des Fluges ein Riss in der Windschutzscheibe des Cockpits festgestellt wurde. Das gab die Unternehmenskommunikation von Luxair bekannt.

Die Boeing 737-700 der Luxair ist ohne weitere Zwischenfälle sicher gelandet. Die Passagiere wurden vom Kapitän und der Besatzung auf dem Laufenden gehalten, und die Flugsicherheit war zu jeder Zeit gewährleistet, betont man in einer vorbildlichen pro-aktiven Kommunikation seitens des Unternehmens.

Luxair entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und dankt allen Passagieren für ihr Verständnis. Obwohl alles getan wird, um Störungen zu vermeiden, hat die Sicherheit der Passagiere und der Crew für Luxair oberste Priorität, und in einigen Fällen können unvorhergesehene Ereignisse den Flugbetrieb beeinträchtigen.

(red HL / PS)