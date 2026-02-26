Türkische F-16 abgestürzt

Beim Absturz einer F-16 der türkischen Luftstreitkräfte kam der Pilot ums Leben. Die Unfallursache ist unklar.

Das Unglück ereignete sich am gestrigen Morgen in der westtürkischen Provinz Balıkesir. Die F-16 stürzte laut türkischen Behördenangaben nahe einer Autobahn ab. Teile des Jets seien auf der Autobahn niedergangen, dort habe es jedoch keine Opfer gegeben.

Der Pilot allerdings starb beim Absturz seiner F-16. Die Unfallursache ist unklar. Generell hat die türkische Luftfahrt im Zivil- und Militärbereich allerdings eine eher schlechte Sicherheitsbilanz. Viele Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen.

(red)