Türkische Pegasus kauft tschechische Smartwings

Seit der Pleite des einstigen Stolzes der Tschechischen Republik, CSA-Czech Airlines, war Smartwings die größte tschechische Fluggesellschaft und zugleich Eigentümerin der CSA, die nur noch ein Schatten ihrer selbst war. Smartwings bedient 80 Destinationen in 20 Länder und bietet sowohl Linien- als auch Charterflüge an.

Jetzt wurde Smartwings (und damit auch CSA-Czech Airlines) von der türkischen Billig- und Ferienfluggesellschaft Pegasus übernommen. Pegasus will mit dem Kauf der beiden tschechischen Fluggesellschaften in Europa expandieren. Als Kaufpreis werden etwas mehr als 150 Millionen Euro kolportiert.

Derzeit fliegt Pegasus knapp 160 Destinationen in mehr als 50 Ländern an.

(red)