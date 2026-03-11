100 Jahre Flugplatz Altenrhein – 100 Jahre Luftfahrt in einer Show

Der Flugplatz Altenrhein feiert Ende August sein 100-jähriges Bestehen mit einer grossen Jubiläums-Airshow. Zu den Höhepunkten gehört einer der letzten Auftritte der Patrouille Suisse.

Luftfahrt ist spektakulär, Luftfahrt ist faszinierend, Luftfahrt verblüfft mit technologischen Wunderwerken und historischen Meisterleistungen der Pioniere. All das gibt es gebündelt an drei Tagen zum 100. Geburtstag des Flugplatzes in Altenrhein. Emotionaler Höhepunkt in einem an Attraktionen reichen Programm ist einer der letzten Auftritte der legendären Patrouille Suisse.

Von rasant bis leise, von gemütlich bis zu hohen G-Belastungen der Piloten: Das 100-jährige Flugplatzjubiläum zeigt Ende August (28. bis 30. August 2026) alles, was die Luftfahrt heute zu bieten hat. «Faszination Fliegen zum Anfassen» lautet das Motto der Verantwortlichen um OK-Präsident Roland Müller. «Wir wollten ein Programm zusammenstellen, das die zahlreichen Luftfahrtfans begeistert – und gleichzeitig Rücksicht auf die vereinzelte Bedenken aus der Bevölkerung nimmt», sagt Roland Müller. «Deshalb haben wir lärmintensive Programmpunkte bewusst reduziert.»

Vom Segelflieger über den historischen Doppeldecker bis zum hochmodernen Rettungshelikopter und zur phänomenalen Show der Schweizer Luftwaffe erstreckt sich die Palette, die Martin Kopietz federführend zusammengestellt hat. Er ist selbst Pilot und vor allem durch seine Tätigkeit im Fliegermuseum Altenrhein in der internationalen Luftfahrt bestens vernetzt.

Höhepunkt ist der Auftritt der legendären Patrouille Suisse am Samstagnachmittag – ein absolutes Highlight für jede Airshow. Sechs F-5-Tiger bilden eine der ältesten Kunstflugstaffeln Europas. Die Flugzeuge erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von über 1700 km/h. Engste Formationen, hohe G-Belastung und perfekt choreografierte Manöver – dafür steht die Staffel seit 1964. Mit der bevorstehenden Ausmusterung der F-5 wird die Patrouille Suisse 2027 Geschichte sein. In Altenrhein besteht somit eine der letzten Gelegenheiten, sie in dieser Konstellation zu erleben.

Weitere Programmhighlights:

Der Super Puma wird von der Schweizer Luftwaffe vor allem für Such- und Rettungseinsätze, Truppentransporte und Gebirgsoperationen eingesetzt. In Altenrhein präsentiert die Crew dem Publikum, wie wendig und präzise der vielseitig einsetzbare Helikopter trotz seiner Grösse und seines Gewichts ist.

Die Flying Bulls zeigen einen Auszug aus der Aviatik-Sammlung von Red Bull – ein absolutes Juwel der Luftfahrt. Neben einer Reihe historischer Raritäten wird mit der Bo 105 der einzige kunstflugfähige Hubschrauber der Welt gezeigt.

Die Classic Formation bringt die DC-3 nach Altenrhein. Der große Vogel mit seinen mächtigen Sternmotoren steht für Verlässlichkeit, Vielseitigkeit und Flexibilität. Er wurde als Reiseflugzeug, aber auch für militärische Aufgaben genutzt – ein absoluter Klassiker der Luftfahrt, von dem heute weltweit nur noch einige Dutzend Exemplare aktiv fliegen. Begleitet wird die DC-3 von drei Beechcraft Model 18 – einem Flugzeugtyp, der von 1937 bis 1969 ununterbrochen in Produktion war, ein bis heute unerreichter Rekord.

Dornier Do 27, Boeing Stearman, Pilatus P-2, P-3 und P-7, Lockheed Model 12A Electra Junior – der Beitrag des Fliegermuseums Altenrhein zum Jubiläum lässt Aviatikfreunde mit der Zunge schnalzen. Zudem wird mit der Piper J3 der am längsten in Altenrhein stationierte Flieger auf der Jubiläums-Airshow präsentiert werden.

Selbstverständlich wird auch der Zeppelin dem Geburtstagskind seine Aufwartung machen und kann aus nächster Nähe bestaunt werden. Mit der Junkers F 13 ist ein weiterer Dinosaurier beim Jubiläum zu Gast. Das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug der Welt revolutionierte vor über 100 Jahren die zivile Luftfahrt. Die F 13 wurde wiederbelebt und wird seit 2016 wieder in Altenrhein gefertigt. Drei dieser glänzenden Wellblech-Flieger werden zu sehen sein.

Ausserdem präsentiert sich mit der FFA AS-202 Bravo ein echter Botschafter der Altenrheiner Luftfahrtgeschichte dem Publikum. Das Rahmenprogramm bestreiten u.a. Modellflieger und Fallschirmspringer.

Kartenvorverkauf. Tickets können bereits unter www.100jahreflugplatz.ch erworben werden (reduzierte Preise für den Trainingstag am Freitag).

(red FiG / PM ACH)