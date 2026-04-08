100 Jahre Kranich: Flughafen Hamburg gratuliert Lufthansa zum runden Jubiläum

Der Kranich wird 100 Jahre alt: Hamburg Airport gratuliert der Lufthansa herzlich zu ihrem 100-jährigen Gründungsjubiläum. Seit der Entstehung der ersten „Luft Hansa“ am 6. Januar 1926 und ihres Erstfluges am 6. April 1926, steht der Name Lufthansa für Innovationskraft, Verlässlichkeit und weltweite Verbindung. Schon kurz nach dem Erstflug war Hamburg bereits in das Streckennetz der Airline eingebunden – und auch heute ist Lufthansa am größten Flughafen Norddeutschlands ein fester Partner. Mit Lufthansa Technik sitzt zudem einer der bedeutendsten Akteure der globalen Luftfahrt direkt nebenan.

Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport: „Lufthansa und Hamburg Airport verbindet eine lange, erfolgreiche Geschichte – und natürlich die gemeinsame Leidenschaft fürs Fliegen. Schon früh hat die Airline Hamburg mit ihrem weltweiten Streckennetz verbunden. Diese Partnerschaft hat den Luftfahrtstandort Hamburg maßgeblich geprägt und wird es weiterhin tun. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Ü100-Club, liebe Lufthansa!“

Wie alles in Hamburg begann

Schon früh spielte Hamburg eine Rolle in der Geschichte der Lufthansa und seiner Vorgänger: So band die Deutsche Luft-Reederei (DLR) – ein wichtiger Vorläufer der späteren Luft Hansa – die Hansestadt in ihren Linienverkehr ein, zum Beispiel mit Flügen von Hamburg nach Westerland. Ein früher Flugplan der Luft Hansa aus dem Jahr 1926 zeigt zudem ab Mitte April Strecken über Hamburg an. Damit war die Hansestadt nur wenige Tage nach dem offiziellen Erstflug der Luft Hansa am 6. April 1926 fest in das junge Streckennetz eingebunden.

Nach Kriegsende wurde mit der Neugründung der „zweiten Lufthansa“ im Jahr 1953 das Fundament der heutigen Airline geschaffen. In Hamburg begann am 1. April 1955 das erste Kapitel der neuen Deutschen Lufthansa, die von hier aus ihren Jungfernflug mit einer Convair Richtung München startet. Nur wenig später hob am 8. Juni 1955 auch die erste Langstreckenmaschine, eine Lockheed Super Constellation, von Hamburg in Richtung New York ab – ein Symbol für Aufbruch und internationales Selbstbewusstsein. Am 2. März 1960 landet die erste Lufthansa-Boeing 707 direkt aus Seattle kommend in Hamburg.

Die „Großen“ kommen: Als am 30. März 1970 die erste Boeing 747 der Lufthansa in Hamburg landete, war dies die Einführung der Großraumflugzeuge. Das Flugzeug wurde zum Massenverkehrsmittel, denn die Boeing 747 fasste mit rund 400 Sitzen mehr als doppelt so viele Passagiere wie der Vorgänger Boeing 707 – in Hamburg brach eine neue Dimension des Reisens auf.

Lufthansa Technik – Nachbarschaft mit besonderem Mehrwert

Im Süden des Flughafengeländes entstand 1954 die Lufthansa-Werft, die heutige Lufthansa Technik AG. Seit jeher sind Lufthansa Technik und Hamburg Airport eng miteinander verbunden. Gemeinsam entwickeln sie Lösungen für die Zukunft der Luftfahrt – vom hydrogenbetriebenen Flugzeug bis hin zu nachhaltigeren Bodenprozessen. Die Nachbarschaft zwischen Hamburg Airport und Lufthansa Technik ist historisch gewachsen und steht heute für Austausch, Innovation und technische Exzellenz.

„We are the Journey“ – ein Motto, das verbindet

Unter dem Jubiläumsmotto „We are the Journey“ feiert Lufthansa ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum als Hommage an alle, die diese Reise möglich gemacht haben. Hamburg Airport schließt sich diesen Glückwünschen an und blickt zuversichtlich in die Zukunft einer gemeinsamen, innovativen Luftfahrt.

(red / HAM)