100 Jahre Flughafen Altenrhein: Airshow mit Patrouille Suisse

Der auf Schweizer Staatsgebiet gelegene mehr oder weniger "österreichische" Flughafen Altenrhein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Jetzt wurde von den Behörden ein Jubiläumsfest samt Flugschau mit Auftritt der legendären Patrouille Suisse genehmigt. Während die Freude in der Luftfahrtszene groß ist, querulieren andere und kritisieren die rechtsstaatlich einwandfreie Entscheidung zur Genehmigung.

Vom 28. bis 30. August wird in Altenrhein gefeiert.

„Jetzt können wir mit der Detailplanung beginnen und einem unvergesslichen Jubiläumsfest steht nichts mehr im Weg“, freuen sich OK-Präsident Manuel Miller und Raphael Widmer-Kaufmann, der Präsident des „Vereins 100 Jahre Flugplatz St. Gallen-Altenrhein“. Ihr ausdrücklicher Dank geht nach Bregenz. In enger Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern seien Anpassungen am ursprünglich geplanten Programm vorgenommen worden. Dadurch sei Österreich zu einer vorübergehenden Lockerung des sogenannten Lärmkorsetts bereit gewesen. „Nach Abwägung aller Parameter ist es so gelungen, eine dem Anlass würdige Veranstaltung zu ermöglichen. Dafür bedanken wir uns herzlich bei unseren Nachbarn.“

Hintergrund ist der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Österreich, der die Flugbewegungen in der Grenzregion regelt. Abweichungen bedürfen der Zustimmung beider Länder.

„Wir werden jetzt mit Hochdruck am Programm arbeiten und sind zuversichtlich, bis nächste Woche alle Einzelheiten fixieren zu können. Dann wird auch sofort der Onlineverkauf der Tickets beginnen“, so die Organisatoren.

Als fix gilt, dass die legendäre Schweizer Militärkunstflugstaffel Patrouille Suisse auftritt, die schon auf der Airpower im steirischen Zeltweg hunderttausende Menschen begeisterte.

