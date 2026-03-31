Air Baltic hat neue alte Flugverbindung von Wien nach Tallinn aufgenommen

Ab sofort bietet die lettische Fluggesellschaft Air Baltic neue Direktflüge zwischen Wien, Österreich, und Tallinn, Estland an. Die neue Strecke wird dreimal wöchentlich – jeweils montags, mittwochs und freitags – mit einer Flugdauer von etwa 2 Stunden und 30 Minuten bedient und bietet Passagieren eine komfortable, nahtlose Anbindung zwischen den beiden Hauptstädten. Es ist bereits die zweite Direktverbindung, die Air Baltic ab Wien aufnimmt, ergänzend zu bestehenden täglichen Flügen nach Riga, Lettland.

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, sagt dazu: "Mit Air Baltic verbinden uns mehr als zwei Jahrzehnte guter Zusammenarbeit und wir freuen uns, dass die Fluggesellschaft ihr Streckennetz ab Wien weiter ausbaut. Die tägliche Verbindung nach Riga ist bereits ein wichtiges Tor zur baltischen Region. Mit der Aufnahme von Flügen nach Tallinn wird dieses Angebot nun um ein weiteres Reiseziel in Nordeuropa ergänzt. Besonders im Frühjahr und Sommer sind die baltischen Hauptstädte spannende Reisedestinationen.“

(red / BT / VIE)