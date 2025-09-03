Air Baltic fliegt ab März 2026 wieder nonstop von Wien nach Tallinn

Air Baltic erweitert das Streckennetz ab Wien: Ab März 2026 hebt Lettlands Nationalairline zweimal pro Woche in die estnische Hauptstadt Tallinn ab. Die Strecke wurde zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt und wird jetzt wieder bedient. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A220-300. Neben Riga, Lettland, ist Tallinn für Air Baltic die zweite Destination ab Wien – mit der Wiederaufnahme baut die führende Airline des Baltikums ihr Angebot weiter aus und stärkt die Nordosteuropa-Verbindungen am Flughafen Wien.

„Air Baltic ist als größte Airline der baltischen Staaten ein unerlässlicher Partner für die Anbindung dieser Region. Seit mehr als 20 Jahren ist die Airline fixer Bestandteil am Flughafen Wien – die Rückkehr der Direktverbindung nach Tallinn ist ein starkes Zeichen für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit und die Relevanz dieser Verbindung. Tallinn ist eine der abwechslungsreichsten Destinationen Nordeuropas und begeistert mit mittelalterlichem Charme, digitaler Innovationskraft und hoher Lebensqualität“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.



„Die Nachfrage nach unseren Verbindungen in Österreich wächst kontinuierlich, und wir freuen uns, unsere Präsenz in Wien mit der Aufnahme einer Direktverbindung nach Tallinn weiter auszubauen. Damit verbindet Air Baltic die österreichische Hauptstadt nun mit zwei baltischen Hauptstädten – zusätzlich zur langjährigen Strecke nach Riga in Lettland. Die neue Verbindung stärkt sowohl die wirtschaftlichen Beziehungen als auch den Freizeitreiseverkehr zwischen den Regionen“, ergänzt Mantas Vrubliauskas, VP Network Management bei Air Baltic.



Zwei Mal pro Woche von Wien nach Tallinn

Die neue Direktverbindung startet am 30. März 2026. Air Baltic fliegt zweimal wöchentlich – montags und freitags – zwischen Wien und Tallinn mit einem modernen Airbus A220-300. Die Flugzeiten sind für Geschäfts- wie Urlaubsreisende gleichermaßen attraktiv: Montags startet der Hinflug um 10:45 Uhr in Tallinn mit Ankunft um 12:15 Uhr in Wien. Zurück geht es um 12:55 Uhr mit Ankunft in Tallinn um 16:15 Uhr. Freitags startet die Maschine um 07:10 Uhr in Tallinn, die Landung in Wien erfolgt um 08:40 Uhr. Der Rückflug hebt um 09:20 Uhr ab, die Ankunft in Tallinn ist für 12:40 Uhr geplant. Die Verbindung wurde bereits von 2015 bis 2020 angeboten und wird nun nach fünf Jahren Pause wieder aufgenommen.

(red / VIE)