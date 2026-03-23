Österreich

Austrian Airlines: Christian Kremnitzer neuer Head of Austrian IT & Austrian IT Integration

Symbolbild AUA, unser Bild zeigt eine 767 der Airline - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Christian Kremnitzer (43) hat mit 1. März 2026 die Rolle des Head of Austrian IT & Austrian IT Integration übernommen.

Im Fokus stehen für Kremnitzer sowohl die operative Gestaltung und Weiterentwicklung der IT-Landschaft von Austrian Airlines als auch die konzernweite Harmonisierung und Integration im Einklang mit den Lufthansa Group Standards. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Ausgestaltung der IT-Strategie und der IT-Architektur, die Sicherstellung hoher Cyber Security Standards, die Steuerung des Application Life Cycles sowie die Umsetzung der globalen IT-Servicestrategie für Austrian. Kremnitzer folgt in dieser Position Steve Beyermann nach. 

Mit seiner strategischen IT-Expertise, seinem Prozess- und Organisationsverständnis und der Leidenschaft für digitale Transformation bringt Kremnitzer, der seit Mai 2025 bei Austrian Airlines bereits als Head of HR-Technology and People Analytics verantwortlich zeichnete, ideale Voraussetzungen mit, um die IT-Landschaft der Airline weiter zu stärken und zukunftsfit auszurichten. 

Seine Karriere begann der zweifache Familienvater in der IT-Beratung bei BearingPoint und zeb, gefolgt von leitenden Positionen bei der Raiffeisen Bank International AG.

(red / OS)

Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:

AUA Austrian Airlines