Während Emirates trotz Risiko fliegt, verlängert AUA Flugstopp nach Dubai

Trotz täglichen Luftangriffen des Iran auf Dubai (erst am Samstag wurde der Flughafen getroffen), hält Emirates am Linienflugbetrieb fest und kommt auch täglich nach Wien. Viele westliche Fluggesellschaften haben aber aus Sicherheitsgründen Flugverkehr und und nach Dubai ausgesetzt. Eben erst verlängerte die zur Lufthansa Group gehörende Austrian Airlines, im Volksmund auch bekannt als "die AUA", den Flugstopp nach Dubai ein weiteres Mal.

Die Kommunikationsstelle der AUA teilte mit:

Unsere Flüge nach und von Dubai werden nun bis einschließlich 15. März 2026 ausgesetzt.



Auch die geplanten Flüge von und nach Amman und Erbil werden bis einschließlich 15. März 2026 ausgesetzt.



Tel Aviv fliegen wir vorerst bis einschließlich 2. April 2026 nicht an,



Flüge nach Teheran werden bis vorerst Ende April 2026 ausgesetzt.

