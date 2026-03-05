AUA-Evakuierungsflug aus Riad sicher in Wien gelandet, Maschine aus Maskat noch unterwegs

Wie berichtet, führte die AUA heute zwei Evakuierungsflüge von/nach Nahost durch. Eine der beiden Maschinen ist mittlerweile in Wien gelandet, die zweite befindet sich noch in der Luft.

Um 21:55 Uhr setzte die Boeing 777-200ER (OE-LPB) der Austrian Airlines aus Riad (Saudi Arabien) in Wien auf. Der Sonderflug hatte die Kursnummer OS1008. Total hatte der Rettungsflug mehr als 9 Stunden gedauert: 4 Stunden 33 Minuten beim Hinflug ohne Passagiere, 5 Stunden und 09 Minuten beim Rückflug nach Wien.

Noch in der Luft befindet sich dagegen OS1006, der Airbus A320neo (OE-LZO). Mit diesem Flugzeug wurden Passagiere aus Maskat evakuiert, wobei eine Zwischenlandung in Riad zum Auftanken und Crew-Wechsel erfolgte. Die Landung in Wien Schwechat wird aktuell für 00:05 Uhr erwartet.

(red)