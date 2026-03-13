Flughafen Linz veröffentlicht Sommerflugplan 2026

Diesen Sommer geht es ab Linz auf die beliebten Urlaubsinseln Rhodos (Mo, Fr), Kos (So) und Kreta/Heraklion (Mi, Fr, So).

Bereits zum vierten Mal in Folge bringt Rhomberg Reisen alle sonnenhungrigen Urlauber direkt ab Linz auf die griechische Insel Kefalonia (Do). Wer Griechenland authentisch erleben möchte, ist hier genau richtig!

Das wahre Griechenland erlebt man auf der Insel Skiathos. Auch diesen Sommer fliegt Springer Reisen wieder wöchentlich (Fr) auf die grüne Ägäis‑Insel. Über 60 Strände, glasklares Wasser und gemütliche Tavernen machen Skiathos zum idealen Ausgangspunkt für Entdecker. Nur eine kurze Fährfahrt entfernt liegt Skopelos, bekannt aus dem berühmten Film Mamma Mia, mit üppiger Natur und einer malerischen Altstadt. Noch ruhiger zeigen sich die Insel Alonissos und die Halbinsel Pillion – ebenfalls schnell mit der Fähre erreichbar und perfekt für alle, die echte griechische Gelassenheit suchen.

Als zwei weitere Juwele im Ionischen Meer gelten die griechische Insel Lefkas (Sa) und das dazugehörige Festland Epirus. Lefkas verzaubert mit türkisblauen Buchten, weißen Stränden und einer Küstenlandschaft, die wie gemalt wirkt. Nur eine Brücke entfernt liegt das Festland Epirus – wild, ursprünglich und voller Geschichte! Die imposanten Meteora-Klöster und die spektakuläre Vikos-Schlucht sind nur zwei der vielen Höhepunkte dieser Region. Beide Ziele sind im Sommer ab Linz bequem über den Flughafen Preveza erreichbar, der Veranstalter ist Rhomberg Reisen.

*Kroatien: Brac

Abseits von Griechenland geht es mit Gruber Reisen wieder auf die wunderschöne Insel Brac (Sa) – berühmt für das beeindruckende „Goldene Horn“, einer der einzigartigsten Strände Kroatiens.

*Spanien: Mallorca

Aber auch die weiteren klassischen Charterziele erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit – allen voran Mallorca (Mi, So), das weiterhin hoch im Kurs steht.

*Türkei: Antalya

Keine Frage, natürlich darf Antalya (Di, Do, Fr, Sa) mit seinen wunderschönen Sandstränden und den vielen Sportmöglichkeiten nicht fehlen.

*Ägypten: Hurghada

Wie bereits im Winter steht das Tauch‑Eldorado Hurghada (Mi, Sa) auch diesen Sommer wieder auf dem Programm. Die Region ist bekannt für traumhafte Sandstrände, bunte Korallenriffe und gilt als echtes Urlaubsparadies. Nicht nur Taucher, auch Familien schätzen die farbenprächtige Unterwasserwelt und die weitläufigen All‑Inclusive‑Resorts.

Mit Ryanair wieder zu günstigen Preisen nach Alicante, Bari und London

Alicante: Sonne, Strand und spanisches Lebensgefühl. Die Hafenstadt an der Costa Blanca verbindet feine Sandstrände, südländisches Flair und eine historische Altstadt voller Genussmomente. Ob Badeurlaub, Städtetrip oder Ausgangspunkt für Entdeckungen in die Provinz Valencia – Alicante ist vielseitig, lebendig und wunderschön. Auch im Sommer 2026 fliegt Ryanair wieder 2x wöchentlich (Mo, Fr) ab Linz direkt ins Urlaubsvergnügen.

Bari: Italienische Lebensfreude und mediterrane Genussmomente. Die Hafenstadt im Süden Italiens begeistert mit einer charmanten Altstadt, engen Gassen und lebhaften Plätzen und erweist sich als das perfekte Tor zur traumhaften Region Apulien. Auch in diesem Sommer ist Bari wieder 2x wöchentlich (Mo, Fr) mit Ryanair erreichbar. Ob die barocke Schönheit von Lecce, die berühmten Trulli in Alberobello, das malerische Polignano a Mare oder das historische Matera – Apulien fasziniert durch Vielfalt, Geschichte und kulinarische Highlights, die man nicht vergisst.

London: Die britische Hauptstadt steht seit Herbst 2024 nonstop im Ryanair‑Flugplan und wird auch in der Sommersaison 2026 wieder 2x wöchentlich (Mo, Fr) ab Linz angeflogen. London mit seiner Mischung aus Geschichte, Moderne und britischem Charme, begeistert zu jeder Jahreszeit, speziell auch im Sommer wegen seiner angenehmen Temperaturen.

Start der Frankfurt-Verbindung

Wie bereits bekannt gegeben, wird die dänische Fluggesellschaft DAT ab 29. März die Strecke Linz- Frankfurt bedienen und täglich mit dem globalen Drehkreuz verbinden. Zum Einsatz kommt eine ATR72 mit 72 Sitzplätzen, welche direkt in Linz stationiert ist.

Direktflüge: Alle Direktflüge sind ab sofort über die Homepage der Airline buchbar: www.dat.dk/de.

Umsteigeverbindungen: werden voraussichtlich noch im Laufe des März buchbar gemacht.

Entdeckungsreiche Rundreisen und unvergessliche Sightseeing‑Touren

*Frankreich: Le Havre/Normandie, Lyon, Montpellier, Korsika/Bastia

Eine Rundreise an die Normandie/Le Havre gefällig? Schöner Reisen mit Wiesinger veranstaltet zu Ostern (03.04. - 06.04.) eine Reise an die wildromantische Atlantikküste, welche mit dramatischen Küstenlandschaften, malerischen Stränden und vielen - zum Teil als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichneten - historischen Orten auf seine Besucher wartet.

Schöner Reisen mit Wiesinger startet zudem zum Feiertagstermin (14.05. - 17.05.) ins Burgund nach Lyon. Die geschichtsträchtige und zum UNESCO Weltkulturerbe ernannte Stadt, mit ihren verwinkelten Gassen und prachtvollen Renaissancebauten, lässt so manches Herz höherschlagen.

Sich auf eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und mediterranem Lebensgefühl einlassen? Das bietet die Sightseeing‑Tour ebenfalls von Schöner Reisen mit Wiesinger, vom 30.04. – 03.05. nach Südfrankreich Montpellier. Zwischen Mittelmeer und Weinbergen begeistert die Kulturmetropole mit ihrer historischen Altstadt und gleichzeitig moderner Architektur – ein ideales Ziel zum Entdecken und Staunen.

Traumstrände, mächtige Zitadellen und Hafenromantik, mediterranes Lebensgefühl in Calvi. All das erwarten die Teilnehmer der Rundreise von Schöner Reisen mit Wiesinger nach Korsika/Bastia (23.05. – 26.05.).

*Spanien: Bilbao, Barcelona, Menorca

Zu Ostern (02.04. – 06.04.) geht es zudem mit Schöner Reisen mit Wiesinger nach Bilbao – eine Stadt, die mit seinem modernen Design und seiner historischen Altstadt vieles vereint. Auch das wunderschöne Rioja‑Gebiet und San Sebastian sind immer wieder einen Besuch wert!

Barcelona begeistert - ebenso mit Schöner Reisen mit Wiesinger (30.04. – 03.05.) - mit Gaudís Meisterwerken, wie der Sagrada Família und dem Park Güell. Die katalanische Metropole verbindet Architektur, Kultur und mediterrane Lebensfreude wie kaum eine andere Stadt.

Viel Entspannung auf höchstem Niveau erleben all jene, die sich für den Sondercharter von mit Reisen nach Menorca entscheiden (28.05. – 31.05.). Menorca, die ruhige Baleareninsel, bietet bereits ab Mai warmes, sonniges Wetter, ideal für Badeurlaube und Wanderungen. Bekannt für ihr türkisblaues Wasser, die weißen Sandstrände und den Küstenwanderweg Camí de Cavalls, ist die grüne Insel perfekt für alle Naturliebhaber und Erholungssuchende.

*Italien: Lamezia Terme

Mit der Rundreise, ebenfalls von mit Reisen (24.09.- 27.09.) lässt sich der Sommer auf Kalabrien wunderbar ausklingen. Die sonnenverwöhnte Region an der Stiefelspitze Italiens verzaubert mit wilder Natur, türkisfarbenem Wasser und ursprünglicher Lebensart. Zwischen Bergen und Küsten liegen malerische, geschichtsträchtige Dörfer. Das berühmte Tropea, hoch auf steilen Felsen über dem Meer, begeistert mit weißen Stränden, einer romantischen Altstadt und spektakulären Sonnenuntergängen.

*Albanien: Tirana

Im Rahmen der Sightseeing‑Touren von Moser Reisen (14.05.–17.05.) sowie Eurotours, buchbar bei Ruefa (28.05. – 31.05.), erlebt man ein Albanien voller Gegensätze - zwischen Bergen und Meer, wachsender Wirtschaft und traditionellem Landleben sowie den historischen Stätten seiner bewegten Geschichte.

Nähere Details zu den Reisezielen ab Linz sind auf der Homepage unter: https://www.linz-airport.com/Reiseziele sowie der aktuelle Flugplan inkl. aller Flugzeiten mit allen Urlaubs-, Städte- und Sonderflügen ist unter: https://www.linz-airport.com/flugplan zu finden.

