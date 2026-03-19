Linz–Frankfurt startet am 29. März 2026: Gratis-Parken für Frankfurt-Passagiere im März und April

Frohe Ostern und „welcome“ Frankfurt: Am Sonntag, den 29. März 2026 nimmt die dänische Fluggesellschaft DAT den Flugbetrieb am Linz Airport auf und verbindet dann im Auftrag des Landes Oberösterreich Linz wieder mit Frankfurt.

Gratis-Parken im März und April

Anlässlich der Einführung der Flugverbindung bietet der Linz Airport allen Passagieren, die mit DAT reisen, Gratis-Parken vom 29. März bis 30. April 2026 an. Das Gratisparken gilt für alle Parkplätze des Linzer Flughafens. Fluggäste können sich ihr Gratis-Parkticket rasch und einfach über ein Formblatt auf der Startseite der Flughafen-Homepage (www.linz-airport.com) reservieren. Nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt, wird das bei der Einfahrt gezogene Parkticket gegen ein Gratis-Ausfahrtsticket am Informationsschalter des Flughafens ausgetauscht.

Durchbuchbarkeit weltweiter Anschlussflüge über das Drehkreuz Frankfurt

Um weltweite Umsteigeverbindungen gewährleisten zu können, sind entsprechende Abkommen notwendig. Die DAT arbeitet intensiv daran, mit Partnern auf Basis eines Codeshares zusammenzuarbeiten. Damit wird die Möglichkeit bestehen, internationale Anschlussflüge ab Linz zu buchen und das Gepäck durchzuchecken.

Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport betont, dass ein Codeshare für den oberösterreichischen Markt besonders wichtig ist. „Es gibt mehrere Formen und Abstufungen bei der Zusammenarbeit von Fluggesellschaften im Zubringerverkehr. Eine Codesharevereinbarung ist die „Königsklasse“, daran arbeitet die DAT mit Hochdruck“, so Norbert Draskovits.

Die Direktflüge von und nach Frankfurt sind bereits in den Reisebüros und auf der Homepage der DAT (www.dat.dk/de) buchbar.

(red / LNZ)