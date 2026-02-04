Land OÖ investiert bis zu 36 Millionen Euro in neue Verbindung Linz-Frankfurt

Am 25. Oktober 2025 fand der letzte Linienflug zwischen Linz und Frankfurt statt. Vor allem die oberösterreichische Wirtschaft kritisierte das Aus der Verbindung scharf. Im Hintergrund hatten der Flughafen, die Stadt Linz und das Land Oberösterreich intensiv an einer Lösung gearbeitet, die nun gefunden wurde.
Mit 29. März 2026 soll die Verbindung durch die dänische Fluglinie Danish Air Transport (DAT) beflogen werden. Montag bis Freitag sind je drei Flüge geplant. zusätzlich soll es auch am Wochenende Flüge geben. Die Strecke wird zumindest bis 2030 bedient werden, wobei die Fluglinie die Verpflichtung hat, die Strecke auf jeden Fall 3 Jahre lang zu bedienen - vorher sei ein Rückzug aus dem Vertrag gar nicht möglich.
Das Land Oberösterreich subventioniert die Verbindung mit maximal 9 Millionen Euro pro Jahr.
Die Wirtschaft begrüßte die Wiederaufnahme der Strecke.
