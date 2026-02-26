Linz: Neue Frankfurt-Verbindung ab sofort buchbar

Ab Ende März geht es wieder von Linz nach Frankfurt. Die Flüge werden, wie von uns berichtet, mit Danish Air Transport durchgeführt.

Mit 29. März nimmt die dänische Fluggesellschaft DAT die Flüge von Linz nach Frankfurt auf. Zu Beginn des Sommerflugplans (29.03.26) wird der Linz Airport dann wieder täglich mit dem globalen Drehkreuz Frankfurt verbunden.

Zum Einsatz kommt eine ATR72 mit 72 Sitzplätzen, welche direkt in Linz stationiert ist. Effiziente Prozesse, hohe Zuverlässigkeit und langjährige Erfahrung im europäischen Linienverkehr machen DAT zu einem starken Partner für Geschäfts- und Privatreisende.

Aufgrund der Osterferien wird in der ersten Betriebswoche ein täglicher Flug angeboten. Danach wird DAT von April bis Juni 12 wöchentliche Flüge und ab Juli 14 wöchentliche Verbindungen durchführen. Ab September wird die Verbindung auf 17 wöchentliche Flüge aufgestockt – bis zu 3x täglich. Zum Flugplan.

Buchbarkeit

Direktflüge: Alle Direktflüge sind ab sofort über die Homepage der Airline buchbar: www.dat.dk/de.

Umsteigeverbindungen: Grundlage für die Buchbarkeit der Umsteigeverbindungen ist eine entsprechende Vereinbarung zwischen DAT und Lufthansa, an der die Fluggesellschaften arbeiten. Nach Abschluss der Vereinbarung werden Lufthansa Group Umsteigeverbindungen in den Buchungssystemen der Reisebüros und auf der Homepage der Lufthansa voraussichtlich noch im Laufe des März buchbar gemacht.

(red MSL / LNZ)