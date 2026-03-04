Flughafen Linz verliert Turkish Cargo Verbindung

Seit Wochen hatten es die Spatzen schon vom Dach des Topakpi Palastes in Istanbul gepfiffen, nun aber ist es offiziell. Turkish Airlines stellt ihre Frachtflüge von/nach Linz ein. Ab 2. April fliegt Turkish Cargo den Flughafen Linz nicht mehr an, verlegt die Verbindung nach Wien und Budapest.

Am Flughafen Linz versucht man zu kalmieren, spricht davon, dass die Auswirkungen "nicht dramatisch" seien. Linz diene weiterhin als Umschlagplatz für die Turkish-Frachtflüge ab Wien und Budapest, die Fracht werde per Lkw nach Wien oder Budapest gebracht.

Allerdings, so räumte der Airport Linz ein, verliert man mit der Flugverbindung auch Lande- und Abfertigungsgebühren.

(red MK, CvD)