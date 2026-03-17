Lesetipp: Die beeindruckende Geschichte von Flugkapitän a. D. Manfred Samhaber

Selbst in der Fliegerei haben nur wenige Menschen so ein aufregendes Leben wie Manfred Samhaber. Der österreichische Autor Martin Dichler hat ihn jetzt für "Aerotelegraph" portraitiert. Eine klare Leseempfehlung von Austrian Wings.

Im Jahr 2022 ging Manfred Samhaber nach 40 Berufsjahren in der Fliegerei in Pension, wir berichteten damals ausführlich. Nun hat der "AeroTelegraph" ein besonders persönliches Portrait von Kapitän a. D. Samhaber veröffentlicht, das wir unseren Leserinnen und Lesern gerne empfehlen. Samhaber gehörte in den 1980er Jahren zu den ersten Piloten der Lauda Air und wurde ein enger Wegbegleiter von Niki Lauda.

Apropos Lauda Air: Der Absturz der "Mozart", Österreichs allerschlimmste Katastrophe im Bereich Luftfahrt, jährt sich heuer zum 35. Mal. Zu diesem Thema empfehlen wir unseren Lesern auch unsere umfassende Reportage "Der Todesflug der Mozart".

(red)