Ankündigung neues Buch: "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der Mozart - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe"

In Kürze erscheint das 25. Buch von Patrick Huber. Er arbeitet darin den Absturz der Lauda Air Boeing "Mozart" auf, der sich in circa vier Monaten zum 35. Mal jährt. Der Veröffentlichungszeitpunkt des neuen Buches mit dem Titel "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der ,Mozart" - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe" ist laut Autor offiziell das "erste Quartal 2026".

213 Passagiere, 2 Piloten und 8 Flugbegleiter starben als die Lauda Air Boeing "Mozart" am 26. Mai 1991 wegen eines konstruktionsbedingten Defekts an der Schubumkehr (laut Expertenansicht wahrscheinlich begünstigt durch schwere Wartungsmängel bei Lauda Air) kurz nach dem Start in Bangkok abstürzte. Es ist die schlimmste Katastrophe überhaupt in der Geschichte der 2. Republik, gleich nach der Seilbahnkatastrophe von Kaprun mit 155 Toten. Rund 30 Opfer konnten nicht identifiziert werden und ruhen in Thailand auf einem Friedhof, um den sich weder die Republik noch die AUA kümmern, obwohl die AUA als Rechtsnachfolgerin der Lauda Air dazu rechtlich verpflichtet wäre.

In seinem 25. Buch widmet sich Luftfahrtjournalist Patrick Huber dieser Katastrophe. Es trägt den Titel "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der ,Mozart" - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe". Viel ist noch nicht bekannt, aber das Buch wird circa 450 Seiten haben. Huber führte dafür Interviews mit knapp 20 Zeitzeugen und sichtete über 1.000 Seiten Dokumente, durch die unter andere schwere Wartungsmängel bei Lauda Air belegt sind, die zum Absturz beigetragen haben. So werden darin unter anderem ein Staatsanwalt zitiert, der sagte, dass der Absturz "unterblieben wäre", wenn die Lauda Air Techniker bei der Wartung gründlicher gearbeitet hätten und ein ehemaliger Techniker, der schon vor dem Absturz darauf hingewiesen hatte, dass die Wartung bei Lauda Air angesichts des großen "Drucks" auf die Techniker nicht mehr sicher sei.

Ein genaues Erscheinungsdatum hat der Autor noch nicht bekannt gegeben, sein Buch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der ,Mozart" - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe" soll aber im ersten Quartal 2026, rechtzeitig vor dem 35. Jahrestag des Unglücks, auf den Markt kommen.

