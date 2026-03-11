Lufthansa Airlines und Austrian Airlines vergrößern Interkont-Angebot kurzfristig

Auf Grund der kurzfristig stark gestiegenen Nachfrage nach Langstreckenflügen, werden die Airlines der Lufthansa Group zahlreiche Extraflüge insbesondere nach Asien und Afrika anbieten.

Lufthansa Airlines plant kurzfristig für die kommenden Wochen mehrere zusätzliche Flüge einzurichten. Vier Extraflüge von München nach Singapur und zurück sowie zwei Sonderflüge von Frankfurt nach Kapstadt und zurück sind bereits buchbar. Darüber hinaus sind zwei zusätzliche Flüge von Frankfurt nach Riad vorgesehen.

Für Austian Airlines wurden bereits 10 Sonderflüge von Wien nach Bangkok und zurück eingerichtet.

Die bereits veröffentlichen Flüge sind über alle Vertriebskanäle buchbar. Lufthansa Group beobachtet die aktuelle Marktentwicklung konstant. Im Falle von weiteren Zusatzflügen werden wir diese kommunizieren.

(red / LH-Gruppe)