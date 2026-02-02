A380-Retrofit: Lufthansa modernisiert Business Class ihres größten Flugzeugs

Lufthansa investiert in die umfangreichste Flottenerneuerung ihrer Geschichte und modernisiert zugleich die Kabinenausstattung ihrer größten Flugzeuge. Unter anderem erhalten die Boeing 747-8 und die Airbus A350-900 neue Sitze in allen Klassen. Zum Auftakt dieses Umrüstungsprogramms, das in der Luftfahrt auch als „Retrofit“ bezeichnet wird, erhält der beliebte Airbus A380-800 ab Februar bei den Elbe Flugzeugwerken in Dresden neue Business-Class-Sitze. Weitere Umrüstungen der Bestandsflotten folgen in engem zeitlichen Abstand.

Die A380 wird in der Business Class mit einem Sitz des Herstellers Thompson ausgestattet. Dabei ist jeder Sitz vom Gang aus direkt zu erreichen und bietet mit einer Sitzbreite von 58 cm, einer Bettlänge von mindestens zwei Metern, Bluetooth-Verbindung und flexiblen Zwischenwänden sowohl Komfort als auch Privatsphäre auf einem neuen Premium-Niveau. Lufthansa kann für diese Kabinenumrüstung auf eine bereits bestehende Zulassung aufbauen, so dass ein neuer, langwieriger Zertifizierungsprozess nicht notwendig ist. Dadurch können Fluggäste bereits in wenigen Wochen die neue Business Class an Bord des Lufthansa A380 genießen.

Heiko Reitz, Hub Manager München, Lufthansa Airlines: "Lufthansa betreibt als einzige Fluggesellschaft in der EU eine starke A380-Flotte, die an unserem 5-Star Flughafen stationiert ist. Der Retrofit unterstreicht unser Engagement für ein erstklassiges Flugerlebnis auf dem bei unseren Kunden so beliebten Langstreckenflugzeug. Die neuen Premiumsitze bieten mehr Privatsphäre und deutlich mehr Komfort als bisher. Wir freuen uns darauf, unseren Passagieren ab April dieses verbesserte Reiseerlebnis in der Business Class bieten zu können."

Insgesamt wird es künftig 68 neue Business Class Sitze an Bord der A380 geben. Darüber hinaus ist die A380 mit acht First Class Sitzen, 52 Sitzen in der Premium Economy und 371 Sitzen in der Economy das größte Langstreckenflugzeug der Lufthansa-Flotte.

Zusätzlich zur umfangreichen Umrüstung werden an den A380-Flugzeugen während des Aufenthalts in den Elbe Flugzeugwerken auch Routine-Wartungsarbeiten vorgenommen. Nach Abschluss der Checks kehrt das erste Flugzeug im April dieses Jahres planmäßig wieder nach München zurück und wird im Linienbetrieb eingesetzt. Bis Mitte 2027 sollen alle acht A380 umgerüstet sein.

