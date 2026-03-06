Präsidentenmaschine der Vereinigten Arabischen Emirate überraschend auf dem Flughafen Wien

Ohne Ankündigung und völlig überraschend schwebte eine rot-weiße Boeing 787 Dreamliner auf dem Flughafen Wien ein. Es handelt sich um ein Flugzeug der "Presidental Flight" der Vereinigten Arabischen Emirates.

Der seltene Gast trägt die Kennung A6-PFG und ist eine Boeing 787-9 Dreamliner. Das Flugzeug gehört zur "Presidential Flight" der Vereinigten Arabischen Emirate und steht nur den höchsten politischen Vertretern der Emirate für deren Reisen zur Verfügung. Gebaut 2019, trägt es die Seriennummer 62170 und die l/n 874.

Wann exakt der Dreamliner in Wien aufsetzte, was der Zweck seines Besuches ist und wann er Wien wieder verlassen wird, ist unklar. Denn auf "Flightradar24" scheint die Maschine aktuell überhaupt nicht auf. Die Annahme, dass der Besuch in Zusammenhang mit der aktuellen militärischen Auseinandersetzung in der Region Naher Osten steht, ist daher nicht von der Hand zu weisen.

