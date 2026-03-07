Donnerstag traf die A6-PFG (SN 62170, l/n 874) auf dem Flughafen Schwechat ein und rollte zu ihrer Parkposition auf dem Alpha-Block. Dort werden Staatsbesuche üblicherweise abgefertigt. Wie die österreichischen Behörden später bestätigten, diente der Flug der Anreise des Außenministers der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Grund des Besuches in Wien war die aktuelle Krise im Nahen Osten, ausgelöst durch das terroristische Regime der Islamischen Republik Iran.
Heute um die Mittagszeit hob die A6-PFG dann von der Piste 16 ab, um in die polnische Hauptstadt Warschau zu fliegen. Wenige Stunden später kehrte sie nach Wien zurück und wurde erneut auf dem Alpha-Block abgestellt.
Wann der seltene Besucher den VIE wieder verlassen wird, ist noch nicht bekannt. Auf "Flightradar24" ist die A6-PFG nicht gelistet.
Fotoimpressionen
