Donnerstag landete eine Boeing 787-9 der UAE Presidental Flight in Wien. Heute verließ der luxuriöse Zweistrahler den Airport Schwechat wieder, kehrte aber wenige Stunden später nach Österreich zurück.

Donnerstag traf die A6-PFG (SN 62170, l/n 874) auf dem Flughafen Schwechat ein und rollte zu ihrer Parkposition auf dem Alpha-Block. Dort werden Staatsbesuche üblicherweise abgefertigt. Wie die österreichischen Behörden später bestätigten, diente der Flug der Anreise des Außenministers der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Grund des Besuches in Wien war die aktuelle Krise im Nahen Osten, ausgelöst durch das terroristische Regime der Islamischen Republik Iran.

Heute um die Mittagszeit hob die A6-PFG dann von der Piste 16 ab, um in die polnische Hauptstadt Warschau zu fliegen. Wenige Stunden später kehrte sie nach Wien zurück und wurde erneut auf dem Alpha-Block abgestellt.

Wann der seltene Besucher den VIE wieder verlassen wird, ist noch nicht bekannt. Auf "Flightradar24" ist die A6-PFG nicht gelistet.

Fotoimpressionen

Startlauf auf der Piste 16; im Hintergrund der Wasserturm Fischamend, der einst zur "Militäraeronautischen Anstalt" gehörte.

