Flughafen Wien eröffnet mit „Fly & Float" neue Ausstellung in der VIP Terminal Art Lounge

Der VIP Terminal am Flughafen Wien wird erneut zur Bühne zeitgenössischer Kunst: Mit der Ausstellung „Fly & Float" setzt der Flughafen Wien die VIP Terminal Art Lounge als exklusive Plattform für österreichische Gegenwartskunst in einem internationalen Umfeld fort. Gezeigt werden Arbeiten von vier österreichischen Künstlerinnen und Künstlern, kuratiert von Günther Oberhollenzer. Damit bringt der Flughafen Wien österreichische Kunst bewusst dorthin, wo täglich internationale Gäste aus aller Welt unterwegs sind und schafft Sichtbarkeit in einem internationalen Umfeld mit anspruchsvollem Publikum. Eröffnet wurde das neue Ausstellungsformat mit einer Vernissage am 25. Februar 2026 von den Vorständen der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, der Geschäftsführung der Vienna Airport FBO, Mag. Alexandra Schellhorn, MBA und Christoph Schmidt, MSc, sowie Ausstellungsleiter Gerhard Krispl. Über 100 geladene Gäste aus Kunst, Wirtschaft und Diplomatie folgten der Einladung in den exklusivsten Bereich des Flughafens.

„Der Flughafen Wien ist für viele Menschen das erste und letzte Bild, das sie von unserem Land mitnehmen – er ist damit eine wichtige Visitenkarte Österreichs. Der VIP Terminal bietet dafür einen besonders exklusiven Rahmen. Mit der VIP Terminal Art Lounge schaffen wir gezielt Sichtbarkeit für zeitgenössische österreichische Kunst und die kreative Kraft unseres Landes in einem besonders internationalen und kunstaffinen Umfeld", sagen Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG.

„Der VIP Terminal steht für ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau – geprägt von Privatsphäre, Qualität und persönlichem Service. Mit der VIP Terminal Art Lounge ergänzen wir dieses exklusive Umfeld bewusst um eine kulturelle Komponente und machen Kunst zu einem integralen Bestandteil des Reiseerlebnisses", erklären Mag. Alexandra Schellhorn, MBA, und Christoph Schmidt, MSc, Geschäftsführung der Vienna Airport FBO.

„Die VIP Terminal Art Lounge bringt zeitgenössische Kunst in einen Kontext, der ungewöhnlich und deshalb besonders schön und herausfordernd ist: Menschen kommen aus der ganzen Welt zusammen, für kurze Zeit, mit offenem Blick. Genau dort entfalten die Werke ihre Wirkung – nicht als Dekoration, sondern als bewusste künstlerische Setzungen im Raum", so Günther Oberhollenzer, Kurator der VIP Terminal Art Lounge Ausstellung „Fly & Float".

VIP Terminal Art Lounge: Kuratierte österreichische Kunst für ein internationales Publikum

Die VIP Terminal Art Lounge ist ein halbjährlich wechselndes Ausstellungsformat, das zeitgenössische österreichische Kunst einem internationalen Publikum zugänglich macht – an einem Ort, der täglich von hochkarätigen Gästen aus aller Welt genutzt wird. Kuratiert von Günther Oberhollenzer bringt die zweite Ausgabe der Art Lounge erneut vier zeitgenössische Positionen der österreichischen Gegenwartskunst in den VIP Terminal: Christian Bazant-Hegemark, Franziska Maderthaner, Thomas Riess und Martin Veigl. Die Werke bewegen sich zwischen Malerei und Abstraktion, zwischen figürlichen Motiven und atmosphärischer Verdichtung und eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf Wahrnehmung, Bild und Gegenwart. Zu sehen sind die Arbeiten im gesamten Bereich des VIP Terminals – in den exklusiven Salons und Wartebereichen, im Foyer und in Verbindungsgängen. Ziel der VIP Terminal Art Lounge ist es, Kunst in Bewegung zu bringen – dort, wo täglich Begegnung, Abschied und Ankunft stattfinden. Neben der aktuellen Ausstellung sind im VIP Terminal dauerhaft Werke von Markus Redl und Christoph Palaschke zu sehen. Damit ist Kunst im VIP Terminal nicht punktuelles Ereignis, sondern fester Bestandteil des Aufenthaltskonzepts.

Erfolgreiche Eröffnung der neuen Kunstausstellung im Beisein von mehr als 100 Gästen

Die neue Ausstellung „Fly & Float" wurde am 25. Februar 2026, im Rahmen eines exklusiven Events von den Flughafen Wien-Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner, den Vienna Airport FBO-Geschäftsführern, Alexandra Schellhorn und Christoph Schmidt, sowie Ausstellungsleiter Gerhard Krispl und Kurator Günther Oberhollenzer vor über 100 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt, Tourismus und Kultur vorgestellt. Unter den Gästen wurden auch gesichtet: Christoph Palaschke, Österreichischer Künstler, Gottfried Math, Geschäftsführer von TUI Österreich, Thomas Bene, Eigentümer des Möbelherstellers Bene, Andreas Donhauser, Österreichischer Szenen- und Bühnenbildner, Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria.

VIP Terminal am Flughafen Wien: Reisen auf höchstem Niveau

Der VIP Terminal des Flughafen Wien bietet Premium-Services für Reisende mit höchsten Ansprüchen – unabhängig von Airline oder Ticketklasse. In einem separaten, architektonisch neu gestalteten Gebäude genießen Gäste sechs stilvoll eingerichtete VIP-Salons, persönlichen Check-in, exklusive Sicherheitskontrollen, kulinarischen Service sowie vollelektrischen Limousinen-Transfer direkt zum Flugzeug. Das Designkonzept „Golden Heritage", umgesetzt im Jahr 2024, verbindet zeitlose Eleganz mit österreichischem Stil. Mit jährlich rund 18.000 Reisenden, ist der VIP Terminal ein international frequentierter Ort mit hohem Anspruch – und damit auch kulturelle Visitenkarte Österreichs.

