US-israelischer Luftschlag gegen Flughafen Teheran

Die amerikanisch-israelische Koalition hat ihre Angriffe auf die Infrastruktur des Terror-Regimes der Islamischen Republik Iran in der Nacht mit voller Wucht fortgesetzt. Auch aktuell laufen Luftschläge gegen das Mullah-Regime.

In der Nacht wurde der Flughafen Mehrabad in Teheran angegriffen und schwer getroffen. Aufnahmen in Sozialen Netzwerken zeigen intensive Brände, höchstwahrscheinlich wurden Treibstofflager getroffen. Der Flughafen wird auch vom iranischen Militär genutzt. Laut einem Bericht der "New York Times" wurden die Anrainer aufgefordert, ihre Fenster wegen der Rauchgase geschlossen zu halten.

Aktuell läuft ein weiterer Großangriff der israelischen Heimatverteidigungskräfte IDF auf die Islamische Republik Iran. Laut Angaben der IDF sind daran 80 Kampfflugzeuge der Israeli Air Force beteiligt. Ziel sei "Infrastruktur des iranischen Terror-Regimes", darunter Raketen-Abschussrampen.

(red)