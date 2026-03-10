Flughafen Dubai musste wegen Luftalarm wieder schließen

Zahlreiche internationale Gesellschaften meiden Flughafen Dubai aus Sicherheitsgründen. Emirates aber fliegt mit dem Vernehmen nach "halb leeren A380" regulär Linienflüge von und nach Dubai, was bereits für Kritik sorgte. Nun musste der Flugbetrieb erneut unterbrochen werden - Luftalarm!

Am Dienstagmorgen musste der Flughafen Dubai wegen Luftalarm erneut gesperrt werden, etliche Emirates-Flüge ins Holding ausweichen. Erst am Samstag war in unmittelbarer Nähe mehrere A380 eine Drohne auf dem Flughafen Dubai eingeschlagen. Um unliebsame Berichte darüber zu unterdrücken, soll Dubai sogar die Handys von Emirates-Besatzungen beschlagnahmt und durchsucht haben. Eine bereits gestern gestellte Anfrage dazu ließ die Pressestelle von Emirates bisher unbeantwortet.

Während internationale Fluggesellschaften den Flughafen Dubai aus Sicherheitsgründen meiden (die AUA und andere Airlines kündigten erst gestern an, die Aussetzung ihrer Dubai-Flüge ein weiteres Mal zu verlängern), führt Emirates täglich reguläre Linienflüge durch. Das sorgt innerhalb der Fachwelt für Irritationen und Kritik.

Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, soll die Stimmung innerhalb der Emirates-Belegschaft deshalb angespannt und getrübt sein, vor allem unter dem Kabinenpersonal. Es traue sich allerdings kaum jemand, Kritik an der Entscheidung zur Durchführung der Flüge zu üben. Auch mit Medien wolle niemand sprechen. Zu groß sei die Angst vor Repressalien oder Jobverlust.

Außerdem heißt es, die Flugzeuge von/nach Dubai seien "halb leer". Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht, die Pressestelle von Emirates hat jedoch nicht einmal die Anfrage dazu ob Handys von Mitarbeitern auf Aufnahmen des Drohneneinschlags in Dubai hin durchsucht worden, beantwortet.

(red)