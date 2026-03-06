Kampf gegen Iran-Islamisten: Israels Verteidiger schon mehr als 7.000 Stunden in der Luft

Wie die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) mitteilten, hätten die Piloten und Flugzeuge der Israeli Air Force dabei zusammen bisher mehr als 7.000 Flugstunden in der Luft verbracht. Gemeinsam mit ihren US-amerikanischen Kameraden zerstörten die Kampfflieger der israelischen Verteidigungskräfte dabei laut eigenen Angaben mehr als 300 Raketenabschussrampen des Islamisten-Regimes und trafen weitere 600 "terroristische Einrichtungen" im Iran und im Libanon, von wo aus die vom Iran unterstützte Islamisten-Terrorgruppe Hisbobllah Israel attackiert. Allein in Teheran wurden 750 Ziele angegriffen.
Israel attackiert dabei gezielt militärische und Regierungs-Infrastruktur, aber keine zivilen Ziele - anders als die Islamische Republik Iran, die wahllos mehr als 10 Länder in der gesamten Region mit einem beispiellosen Raketen- und Drohnenterror überzieht.
(red)