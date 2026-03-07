USA setzten auch B-52 Bomber gegen Ziele in der Islamischen Republik Iran ein

Die Angriffe der USA und Israels gegen das Terror-Regime der Mullahs in Teheran gehen mit unverminderter Härte weiter.

Wie das US Central Command bestätigte, sei in den ersten 100 Stunden der Mission "Epic Fury" auch der legendäre achtstrahlige strategische Langstreckenbomber B-52 zum Einsatz gekommen. Man habe die B-52 genutzt, um ballistische Raketen und weitere Infrastruktur des Terror-Regimes der Islamischen Republik Iran zu zerstören.

Foto: GF / Austrian Wings Media Crew

Die B-52 ist ein Anachronismus - ihr Erstflug erfolgte bereits im Jahr 1952. Anfang des Jahres hatten die USA noch knapp 80 Maschinen im Dienst und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Denn aktuell arbeiten die USA daran, die B-52 mit modernen Triebwerken auszustatten. Die jüngste Maschine ist mehr als 50 Jahre alt.

Die acht Pratt & Whitney TF33-P-3/103 Triebwerke der B-52 sind laut und fressen jede Menge Treibstoff. Deshalb arbeiten die US-Streitkräfte an einem Programm, sie durch moderne Antriebe zu ersetzen.

Dieser Typ kann bis zu 32.000 Kilogramm Waffenlast ins Ziel befördern. Durch die Luftbetankungsfähigkeit ist die Reichweite praktisch unbegrenzt. Die bordeigene Treibstoffkapazität der aktuell benutzten B-52H beträgt rund 141.000 Kilogramm.

Seitens der USA stehen im Rahmen der Operation "Epic Fury" neben verschiedenen Drohnen-Typen außerdem folgende Flugzeuge im Einsatz:

B-1 (Bomber)

B-2 (Bomber)

F-15 (Luftüberlegenheitsjäger, Jagdbomber)

F-16 (Jäger, Jagdbomber)

F-18 (Jäger, Jagdbomber)

F-22 (Luftüberlegenheitsjäger, Jagdbomber)

F-35 (Stealth-Flugzeug, Luftüberlegenheitsjäger, Jagdbomber)

A-10 (Bodenangriffsflugzeug, ursprünglich im Kalten Krieg zur Panzerbekämpfung konstruiert, tödliche 30mm-Kanone im Bug)

EA-18G (Flugzeug zur elektronischen Kampfführung)

P-8 (Marineaufklärer, basiert auf der Boeing 737)

RC-135 (Aufklärer, basiert auf der Boeing 707)

Verschiedene Tankflugzeuge (KC-135, KC-46A)

C-17 Globemaster (Transportflugzeug)

C-130 Hercules (Transportflugzeug)

Zudem verlautbarte das Central Command, dass noch weitere Typen in der Region seien, die man jedoch nicht nennen könne.

(red SI, CvD)