Mit unverminderter Entschlossenheit kämpfen Israel und die USA weiter gegen das islamistische Mullah-Regime in Teheran, das Israels Vernichtung zur Staatsdoktrin erklärt hat und an einem Atomwaffenprogramm arbeitete. Die israelisch-amerikanischen Luftschläge gegen das Terror-Regime in Teheran gingen auch in der Nacht auf Donnerstag mit voller Härte weiter.

Allein die Kampfjets der israelischen Heimtatverteidigungskräfte IDF warfen bisher laut israelischen Angaben etwa 5.000 Bomben auf Ziele im Iran ab. Man rechne mit einem weiteren Einsatz über mindestens 1 bis 2 Wochen, verlautbarten die israelischen Heimatverteidigungskräfte. Man habe bereits "tausende Angehörige der Streitkräfte" der Islamischen Republik Iran getötet.

Über zivile Opfer im Iran liegen bisher keine gesicherten Berichte vor. Obwohl Israel und die USA ausschließlich legitime militärische Ziele attackieren, lassen sich zivile Opfer unglücklicherweise in keinem Krieg völlig vermeiden. Trotzdem begrüßen hunderttausende Exil-Iraner den Einsatz Israels und der USA gegen das Regime in Teheran. Sie hoffen darauf, dass das Terror-Regime der Mullahs nach fast einem halben Jahrhundert endlich kollabiert und der Iran wieder frei wird. Auch im Iran selbst bejubelten tausende Iraner den Tod des Ayatollah Chamenei, der bei einem israelischen Luftschlag getötet worden war.

(red)