TV-TIPP: Jetzt auf ZDFInfo Doku über EL AL 1862

Es war der 4. Oktober 1992, ein Sonntag, als ein abendlicher Routineflug von Amsterdam nach Tel Aviv in einem Inferno endete. Denn nur 15 Minuten nach dem Start vom Flughafen Amsterdam Schiphol stürzte eine voll beladene Frachtmaschine der israelischen Fluggesellschaft El Al in ein Hochhaus im Stadtteil Bijlmer und explodierte. Alle vier Insassen der Boeing 747-258F kamen dabei ums Leben. In den Wohnungen starben 39 Menschen, gut die Hälfte davon kleine Kinder und Jugendliche. Rund 9 Minuten vor dem Crash hatte die Besatzung über Funk noch den Ausfall von zwei Triebwerken sowie ein Feuer gemeldet und deshalb eine umgehende Rückkehr zum Flughafen Schiphol angekündigt.

Dieses tragische Unglück beleuchtet die israelische Dokumentation, die noch bis 14:15 Uhr auf ZDFInfo äuft.

2023 erschien das Buch "Todesflug EL AL 1862 - die Katastrophe von Amsterdam" des österreichischen Flugsicherheitsexperten Patrick Huber, 2024 veröffentlichten Andreas Spaeth und Benjamin Denes dann einen eigenen Podcast zum Thema. Im gleichen Jahr stellte der einstige Chefermittler dieses Unfalls seine eigene Homepage online.

(red TT)