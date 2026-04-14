EL AL beteiligt sich an nationaler Gedenkinitiative anlässlich des Holocaust-Gedenktags in Israel

6 Millionen Juden wurden von den Nazis ermordet. Das Menschheitsverbrechen ging als Shoa oder Holocaust in die Geschichte ein. Aktuell kämpft der jüdische Staat Israel um sein Überleben. Bedroht primär von Islamisten und Linksextremen, die sich zu nützlichen Idioten von Islamisten machen, die Israel ausradieren wollen.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktags in Israel beteiligt sich EL AL an einer groß angelegten nationalen Gedenkinitiative von Shem VeNer in Zusammenarbeit mit Yad Vashem. Im Rahmen dieser Initiative werden Tausende persönliche Gedenkkerzen mit den Namen von Holocaust-Opfern an Passagiere auf EL AL Flügen verteilt.

Ab heute Abend, mit Beginn des Holocaust-Gedenktags, und während der gesamten Flüge am morgigen Tag erhalten EL AL Passagiere eine persönliche Gedenkkerze, die für einen einzelnen Menschen unter den sechs Millionen steht. Die Initiative soll während der Reise einen Moment des Innehaltens schaffen und sie in einen bedeutungsvollen Moment der persönlichen und nationalen Verbundenheit mit dem Gedenken verwandeln.

Als Israels nationale Fluggesellschaft, die täglich Zehntausende Passagiere aus aller Welt befördert, misst EL AL der Leitung von Initiativen, die das nationale Gedenken mit unserem täglichen Leben verbinden, große Bedeutung bei.

Die Kerzen werden auf Flügen von EL AL von zahlreichen Zielen aus, darunter Nordamerika, Europa und Fernost, verteilt, damit die Erinnerung an die sechs Millionen Opfer in jüdischen und israelischen Gemeinden weltweit weiterlebt.

Levy Halevy, CEO von EL AL, sagt: „Als nationale Fluggesellschaft, die die Flagge des Staates Israel in die ganze Welt trägt, haben wir sowohl das Privileg als auch die Aufgabe, Israel mit der Welt zu verbinden und die Erinnerung mit uns zu tragen. Die Partnerschaft mit Shem VeNer ermöglicht es jedem Passagier, einen Moment innezuhalten, sich mit der Geschichte eines Verstorbenen auseinanderzusetzen – mit seinem Namen und dem vorzeitig beendeten Leben – und diese Erinnerung weiterzutragen. In dieser Zeit erinnern wir uns an unser Bekenntnis zur Menschlichkeit, zur Erinnerung und zu unserer Identität als Israelis und als Juden.“

Tzvika Fayirizen, General Director von Yad Vashem, sagt: „Yad Vashem setzt sich dafür ein, dass die Erinnerung an die Opfer des Holocaust für künftige Generationen bewahrt bleibt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den persönlichen Geschichten der Verstorbenen. Die gemeinsame Initiative mit Shem VeNer und EL AL ist eine weitere sinnvolle Möglichkeit, das Gedenken auch an nichttraditionellen Orten zugänglich zu machen. Sie ermöglicht eine persönliche, direkte und eindringliche Begegnung mit der Erinnerung an den Holocaust und stärkt unser gemeinsames gesellschaftliches Engagement für Gedenken, Bildung und Erinnerung.“

Rucha Vaknin Shaar, CEO von Shem VeNer, fügt hinzu: „Der Holocaust-Gedenktag ist nicht nur ein Tag der Besinnung, sondern auch ein Moment der Verantwortung. Mit der Zeit und dem fortschreitenden Rückgang der Zahl der noch lebenden Holocaust-Überlebenden geht die Verantwortung, zu gedenken und die Erinnerung weiterzugeben, auf uns über. Unsere Initiative bietet eine einfache, aber tiefgreifende Möglichkeit, am Gedenken teilzunehmen: eine persönliche Handlung, die jeden Einzelnen mit einem Namen, einer Geschichte und der Identität eines Verstorbenen verbindet. Ich danke EL AL dafür, dass sie es ermöglichen, dass die Erinnerung mit den Menschen reist, neue Orte erreicht und über vertraute Grenzen hinaus weiterlebt.“

(red / LY)