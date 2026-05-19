Aircrafttag übernimmt Rumpf der Condor Boeing 757 (D-ABOL) - Erhalt eines Stücks europäischer Luftfahrtgeschichte

Mit der Außerdienststellung der Condor Boeing 757 (D-ABOL) übernimmt Aircrafttag den Rumpf dieses Flugzeugs, um ihn in Kooperation mit Condor nachhaltig aufzuarbeiten und als greifbares Stück europäischer Luftfahrtgeschichte zu bewahren. Mit der Außerdienststellung der Boeing 757 hat Condor 2025 ein prägendes Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Wenige Flugzeugtypen stehen so sehr für die Ära des europäischen Ferienflugverkehrs wie die Boeing 757. Über Jahrzehnte hinweg verband sie Urlaubsregionen mit europäischen Metropolen und prägte das Bild des Charter- und Linienverkehrs.

Der Rumpf der ehemaligen Condor Boeing 757 mit der Registrierung D-ABOL wurde nun vom österreichischen Unternehmen Aircrafttag übernommen. Das von aktiven und ehemaligen Piloten sowie Flugbegleitern gegründete Unternehmen ist auf die Weiterverarbeitung originaler Flugzeugmaterialien spezialisiert. Der Rumpf wurde nach Österreich überführt, wo in Kooperation mit Condor die nachhaltige Verwertung erfolgt.

Ende 2025 hatte Condor den Typ Boeing 757 mit einem Sonderflug zwischen Wien und Frankfurt und einem feierlichen Festakt auf dem Flughafen Wien verabschiedet - die umfassende Austrian Wings Reportage finden Sie hier, kurz darauf erschien das Buch "Condor: Das Ende einer Ära - Abschied von der Boeing 757" von Patrick Huber.

Noch im November 2025 erschien ein Buch über die Geschichte der 757 bei Condor.

Ein Flugzeug mit besonderer Bedeutung

Die Boeing 757, entwickelt Anfang der 1980er-Jahre, gilt als eines der leistungsfähigsten Schmalrumpfflugzeuge ihrer Generation. Ihre Kombination aus Reichweite, Effizienz und Startleistung machte sie zu einem vielseitigen Arbeitspferd für Airlines weltweit. Besonders im europäischen Ferienflugverkehr setzte sie Maßstäbe: von dichten Kurzstreckenrotationen bis zu transatlantischen Einsätzen.

Innerhalb der Condor-Flotte war die 757 für 35 Jahre ein zentrales Muster, insgesamt 33 Maschinen dieses Flugzeugtyps kamen über die Jahre zum Einsatz. Die D-ABOL zählt zu den letzten aktiven Exemplaren dieses Typs bei der Airline und steht nun symbolisch für das Ende einer ganzen Betriebsepoche.

“Obwohl ich die meiste Zeit meines Fliegerlebens Airbus geflogen bin, ist die Boeing 757 wegen ihrer Ästhetik und Power für mich das schönste Flugzeug.” – Ralph Wansch, Gründer aircrafttag

Nachhaltige Weiterverwendung statt Verschrottung

Mit der Übernahme des Rumpfes verfolgt Aircrafttag konsequent den Ansatz der nachhaltigen Wiederverwendung. Anstatt das Flugzeug vollständig zu verschrotten, werden ausgewählte Segmente sorgfältig demontiert, dokumentiert und aufbereitet. Jedes Bauteil bleibt eindeutig diesem konkreten Flugzeug zugeordnet. Aus dem Material der D-ABOL entstehen unter anderem:

Schlüsselanhänger aus originaler Außenhaut

Koffer- und Gepäckanhänger

Glasuntersetzer und weitere limitierte Objekte

Alle Produkte tragen eine eindeutige Kennzeichnung und verweisen direkt auf die Herkunft aus diesem Flugzeug. Der Fokus liegt bewusst auf limitierter Auflage, Transparenz und historischer Nachvollziehbarkeit. „Unser Ziel ist es, bedeutende Flugzeugtypen nicht verschwinden zu lassen, sondern sie in einer neuen Form erlebbar zu machen. Die Kombination aus nachhaltiger Wiederverwendung und der Bewahrung von Luftfahrtgeschichte steht dabei im Mittelpunkt unserer Arbeit", heißt es von Aircrafttag.

Bewahrung moderner Luftfahrtgeschichte

Aircrafttag versteht seine Projekte als aktiven Beitrag zur Bewahrung moderner Luftfahrtkultur. Der berufliche Hintergrund der Gründer im aktiven Flugbetrieb prägt Auswahl, Dokumentation und Verarbeitung der Flugzeugsegmente. Ziel ist es, bedeutende Flugzeugtypen nicht nur als Erinnerung, sondern als greifbare Artefakte zu erhalten. Gerade Muster wie die Boeing 757, die zunehmend aus dem weltweiten Liniendienst verschwinden, gewinnen aus historischer Perspektive an Bedeutung. Das Projekt D-ABOL markiert den Beginn weiterer Aufarbeitungen dieses Typs.

Ausblick

Mit der Übernahme des Rumpfes der Condor Boeing 757 bleibt ein zentrales Kapitel europäischer Luftfahrt über das Ende des aktiven Flugbetriebs hinaus sichtbar – als materielles Zeugnis einer Ära, die Generationen von Reisenden geprägt hat.

(red / Aircrafttag)