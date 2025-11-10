Condor 757-300 D-ABOM startet heute zu ihrem allerletzten Flug

Vor fünf Tagen führte sie den letzten Passagierflug einer 757 in der Geschichte der Condor durch. In wenigen Minuten hebt die Boeing 757-300 D-ABOM noch ein allerletztes Mal von Frankfurt aus ab - es geht zur Verschrottung nach Großbritannien.

Der letzte Passagierflug einer Boeing 757 der Condor wurde zum Großereignis - Austrian Wings berichtete in einer umfassenden Foto- und Videoreportage.

Seit ihrer Rückkehr nach Frankfurt am 5. November war die 757-300 D-ABOM, die letzte aktive Boeing 757 der Condor, auf dem hessischen Flughafen abgestellt. In wenigen Augenblicken wird sie ihre (vermutlich) allerletzte Reise antreten. Mit der Flugnummer CFG 4787 wird sie ins britische St. Athans überstellt.

Obwohl es offiziell keine Bestätigung über das weitere Schicksal des Flugzeugs gibt, gilt eine Verschrottung als höchstwahrscheinlich. St. Athans ist als "Flugzeugfriedhof" bekannt, wo alte Maschinen, für die es sonst keine Verwendung mehr gibt, ausgeschlachtet werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages rollt die Maschine gerade zur Piste in Frankfurt. Der Flugverlauf kann hier live mitverfolgt werden.

(red)