Demnächst im Handel: Buch über den Abschiedsflug der 757 bei Condor

Vergangene Woche verabschiedete Condor nach 35 Jahren die Boeing 757 mit einem Sonderflug nach Wien. Ab kommender Woche ist ein exklusiver Bildband über den Abschiedsflug erhältlich.

Bei strahlend blauem Himmel landete am 5. November das letzte Mal eine Boeing 757 der Condor in Wien. Austrian Wings berichtete ausführlich. Fünf Tage später wurde die letzte 757 der Condor zur Verschrottung nach England überstellt.

Der Abschied der Concor von der Boeing 757 nach 35 Jahren stellt eine Zäsur in der Geschichte der deutschen Ferienfluggesellschaft dar. De österreichische Journalist und Autor Patrick Huber hat ein Buch mit mehr als 60 Fotos über den Abschiedsflug der Boeing 757 geschrieben und dafür ein ausführliches Interview mit dem Kapitän des Sonderfluges geführt.

Das Buch ist voraussichtlich ab kommender Woche erhältlich.

