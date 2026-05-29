Drei neue Flugverbindungen ab Pressburg/Bratislava

In diesen Tagen kommen drei neue Linienflüge hinzu, die vom Flughafen M. R. Štefánik starten. Gestern eröffnete die Fluggesellschaft Wizz Air eine völlig neue Verbindung nach Tel Aviv in Israel und zurück, in wenigen Tagen nimmt sie eine neue Verbindung zur griechischen Insel Mykonos auf und erst vor einer Woche hat sie eine neue Verbindung nach Podgorica in Montenegro gestartet.

„Wir gehen davon aus, dass die Direktverbindung ab Tel Aviv eine stark frequentierte sogenannte Incoming-Flugverbindung sein wird, die viele Besucher aus Israel in die Region Bratislava bringen wird. Dies zeigt sich bereits an der sehr hohen Auslastung der ersten geplanten Flüge. Nach der Beruhigung der Lage im Nahen Osten rechnen wir auch mit einem steigenden Interesse von Reisenden aus unserem Einzugsgebiet an Reisen nach Israel“, bestätigte Daniel Kulla von der Abteilung für Flugverkehr des Flughafens M. R. Štefánik. „Darüber hinaus werden ab Ende Mai auch israelische Touristen mit der Fluggesellschaft Arkia Israeli Airlines nach Bratislava fliegen, und zwar mit Charterflügen für Kunden im Auftrag eines israelischen Reisebüros“, fügte Daniel Kulla hinzu.

Von Bratislava aus wird Wizz Air ab dem 28. Mai dreimal wöchentlich – jeweils dienstags, donnerstags und sonntags – nach Tel Aviv und zurück fliegen.

Erst vor einer Woche hat die Fluggesellschaft Wizz Air neue Linienflüge vom Flughafen Pressburg/Bratislava nach Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, aufgenommen. Drei Flüge pro Woche sind ideal für ein verlängertes Wochenende oder einen einwöchigen oder längeren Sommerurlaub in Montenegro. Sie können während der Sommersaison – bis zum 24. Oktober 2026 – genutzt werden.

Der erste Sommermonat Juni bringt ein weiteres neues Sommerreiseziel. Bereits am 8. Juni fliegen die ersten Urlauber von Bratislava aus mit der neuen Verbindung auf die griechische Insel Mykonos, die für ihre blau-weißen Häuschen und Windmühlen bekannt ist. Da die griechischen Inseln in diesem Jahr zu den begehrten Reisezielen der Sommersaison gehören, wird es bis zum Ende der Sommersaison, also bis zum 23. Oktober, jeden Freitag und Montag möglich sein, von Bratislava nach Mykonos zu fliegen.

Alle neuen Flüge vom Flughafen Pressburg/Bratislava werden von der Fluggesellschaft Wizz Air mit ihren Flugzeugen vom Typ Airbus A321neo mit einer Kapazität von 239 Passagieren durchgeführt.

(red IW / BF / BTS)