Flying Bulls haben jetzt F-86 Sabre in ihrer Flotte

Der einstrahlige Jet diente einst im Korea Krieg und auch die deutsche Bundesluftwaffe flog diesen Typ.

Die Flying Bulls aus Salzburg sind längst eine internationale Luftfahrtinstitution geworden. Die Sammlung flugfähiger historischer Flugzeuge und Hubschrauber ist in Europa vermutlich einzigartig. Zu ihr zählen unter anderem eine P-38 Lightning, eine DC-6, eine B-25 oder ein Bristol Sycamore, um nur einige Typen zu nennen.

Jetzt haben die Flying Bulls diese Sammlung um eine F-86E Sabre erweitert. Bei der F-86 handelt es sich um ein einstrahliges Jagdflugzeug des US-Herstellers North American. Es hob im Oktober 1947 zum Erstflug ab. Bis Einstellung der Produktion im Jahr 1956 wurden knapp 10.000 Stück produziert. Dieser Typ hatte seine erste Bewährungsprobe im Korea-Krieg und wurde anschließend das Standardjagdflugzeug der NATO-Luftstreitkräfte.

Bei der Maschine der Flying Bulls handelt es sich um eine 1958 von Canadair in Lizenz gebaute F-86E. Sie trägt das Kennzeichen F-AYSB und wird von einem Avro Canada Orenda 14 Turbojet-Triebwerk angetrieben. Im Cockpit sitzt Frédéric Akary.

Weltweit fliegen nur etwa 12 Maschinen dieses Typs, die F-AYSB ist die einzige in Europa.

Dieser Typ spielte auch die "Hauptrolle" im Fliegerfilm "Kampfgeschwader Kobra" aus dem Jahr 1958 mit Robert Mitchum und dem jungen Robert Wagner als wagemutige Kampfpiloten.

(red MD, CvD)