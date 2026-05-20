Mehr als 94 Millionen Passagiere: Air Astana feiert 24 Jahre Erfolgsgeschichte

Seit Mai 2002 beförderte die Fluggesellschaft über 94 Millionen Passagiere und etablierte sich als eines der erfolgreichsten Unternehmen Kasachstans. Darüber hinaus erhielt Air Astana zahlreiche internationale Auszeichnungen für Servicequalität und Flugsicherheit.
„In den vergangenen 24 Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Dazu zählen ein umfangreiches Streckennetz, eine moderne Flotte und ein erfahrenes Team aus hochqualifizierten Luftfahrtexperten“, erklärt Ibrahim Canliel, CEO von Air Astana. „Ein besonderer Dank gilt unseren Passagieren für ihr Vertrauen und ihre Treue sowie allen Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz und ihrer Professionalität einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg der Airline beitragen.“
(red HS / Air Astana)