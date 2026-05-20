Mehr als 94 Millionen Passagiere: Air Astana feiert 24 Jahre Erfolgsgeschichte

Air Astana hat sich seit dem Erstflug im Mai 2002 von einem kleinen Carrier mit nur drei Flugzeugen zur nach eigenen Angaben größten Airline-Gruppe Zentralasiens und des Kaukasus entwickelt. Heute umfasst die Flotte der Air Astana Group 63 Flugzeuge, die insgesamt 44 internationale Destinationen in Europa, Zentralasien und Fernost sowie 14 Ziele innerhalb Kasachstans bedienen.

Seit Mai 2002 beförderte die Fluggesellschaft über 94 Millionen Passagiere und etablierte sich als eines der erfolgreichsten Unternehmen Kasachstans. Darüber hinaus erhielt Air Astana zahlreiche internationale Auszeichnungen für Servicequalität und Flugsicherheit.

„In den vergangenen 24 Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Dazu zählen ein umfangreiches Streckennetz, eine moderne Flotte und ein erfahrenes Team aus hochqualifizierten Luftfahrtexperten“, erklärt Ibrahim Canliel, CEO von Air Astana. „Ein besonderer Dank gilt unseren Passagieren für ihr Vertrauen und ihre Treue sowie allen Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz und ihrer Professionalität einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg der Airline beitragen.“

(red HS / Air Astana)