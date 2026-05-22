Nächster AUA Embraer E195 hat Wien verlassen

Die Ausflottung der Embraer E195 bei der AUA schreitet voran. Heute verließ die einstige OE-LWL ihre Heimatbasis Wien mit Ziel Verona. Sie fliegt künftig bei Air Dolomiti als I-ENJC.

Die einstige OE-LWL trägt nun die offizielle Kennung I- ENJC. Die Maschine startete heute um 16:51 mit dem Ziel Verona. Von dort aus wird sie künftig für die italienische Lufthansa-Tochter Air Dolomiti im Einsatz sein.

Der Erstflug der Maschine in der Flotte von Austrian Airlines fand am 10. Juli 2016 unter der Flugnummer OS311 von VIE (Wien Schwechat) nach ARN (Stockholm Arlanda) statt. Sie wurde als siebte von insgesamt 17 Embraer-Maschinen in der Austrian-Flotte eingeflottet. Für Austrian Airlines war das Aircraft insgesamt für 20.892 Betriebsstunden und für 19.967 Flüge im Einsatz.

Die Ausflottung dieses Flugzeugs ist Teil eines umfangreichen Flottenrollovers in der Austrian Kurz- und Mittelstreckenflotte. Der erste Schritt dazu ist der Start der Ausflottung der 17 Embraer-Maschinen mit je 120 Sitzplätzen in der Flotte von Austrian Airlines. Insgesamt 13 dieser 17 Flugzeuge gehen an die Konzernschwester Air Dolomiti. Die übrigen vier Flugzeuge werden extern verkauft.

Anstelle der 17 Embraer-Maschinen erhält Austrian Airlines sechs zusätzliche, fabriksneue Airbus A320neo mit jeweils 180 Sitzplätzen. Die erste dieser sechs Maschinen wird für Sommer 2026 erwartet. Die Airbus-Flotte des österreichischen Home-Carriers wächst damit auf 46 Flugzeuge.

Die nächste Embraer-Maschine wird Austrian voraussichtlich im Juli 2026 verlassen.

(red / OS)