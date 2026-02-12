Ausflottung schreitet voran - zweiter AUA-Embraer verlässt die Flotte

Im Dezember 2025 wurde der erste Embraer E195 der AUA an den neuen Betreiber Air Dolomiti (ebenfalls eine Lufthansa-Tochter) überstellt. Voraussichtlich morgen verlässt der zweite Embraer der AUA Wien für immer.

Nach der ehemaligen OE-LWM, die im Dezember an Air Dolomiti übergeben wurde, ist nun die OE-LWQ an der Reihe. Das Flugzeug hat bereits seine neue italienische Kennung I-ENJB erhalten und wird nach Austrian Wings Recherchen voraussichtlich am 13. Februar 2026 von Wien nach Italien zu seinem neuen Betreiber Air Dolomiti überstellt.

Der Erstflug der OE-LWQ für die AUA fand am 16. März 2017 unter der Flugnummer OS 331 von Wien nach Oslo statt. Sie war die 12. der insgesamt 17 Embraer E195, die Austrian als Ersatz für ihre Fokker 70/100-Flotte beschafft hatte.

Während ihrer Zeit bei der AUA akumulierte die OE-LWQ insgesamt 18.887 Flugstunden und 17.409 Flugzyklen.

"Die Ausflottung dieses Flugzeugs ist Teil eines umfangreichen Flottenrollovers in der Austrian Kurz- und Mittelstreckenflotte. Der erste Schritt dazu ist der Start der Ausflottung der 17 Embraer-Maschinen mit je 120 Sitzplätzen in der Flotte von Austrian Airlines. Insgesamt 13 dieser 17 Flugzeuge gehen an die Konzernschwester Air Dolomiti. Die übrigen vier Flugzeuge werden extern verkauft. Anstelle der 17 Embraer-Maschinen erhält Austrian Airlines sechs zusätzliche, fabriksneue Airbus A320neo mit jeweils 180 Sitzplätzen. Die erste dieser sechs Maschinen wird für Sommer 2026 erwartet. Die Airbus-Flotte des österreichischen Home-Carriers wächst damit auf 46 Flugzeuge", so AUA-Sprecherin Anita Kiefer gegenüber Austrian Wings.

Die Ausflottung der Embraer 195 wird nach aktuellem Stand bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Die nächste Embraer-Maschine wird Austrian voraussichtlich im Mai 2026 verlassen.

Text & Foto: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info