Flughafen Pressburg/Bratislava meldet "Rekordwachstum" für Q1/2026

Der Flughafen M. R. Štefánik in Pressburg/Bratislava verzeichnete im ersten Quartal 2026 die höchste Passagierzahl seit seinem Bestehen. In den ersten drei Monaten des Jahres nutzten insgesamt rekordverdächtige 679.041 Passagiere den Flughafen, was einem Anstieg von 148 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch der März selbst war ein historischer Rekordmonat, in dem der Flughafen 270.986 Passagiere abfertigte, also 163 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Die Eröffnung der Wizz Air-Basis hat zu einem Rekordwachstum bei neuen Flugverbindungen geführt, aber auch zu Strecken, die täglich genutzt werden können. Dank der erhöhten Frequenzen der täglichen Verbindungen gehörten zu Beginn des Jahres 2026 Flüge nach Barcelona, London, Rom, Košice (Deutsch: Kaschau) und Málaga zu den Top-Zielen“, erklärte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Der Flughafen verzeichnet bereits seit mehreren Monaten in Folge historische monatliche Passagierrekorde, und zwar sogar mit einem außergewöhnlichen dreistelligen prozentualen Anstieg, einem der höchsten unter den europäischen Flughäfen. Noch nie in der 75-jährigen Geschichte des Flughafens wurde im März die 200.000er-Marke bei den Passagierzahlen überschritten.

Der Flughafen M. R. Štefánik verzeichnete im dritten Monat des Jahres 2026 weiterhin ein starkes Wachstum bei allen Schlüsselkennzahlen. Die Zahl der Flüge stieg im März auf 2.969 (+67 %) und das Frachtvolumen erreichte 2.058 Tonnen, was einem Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Zu den beliebtesten Reisezielen gehörten auch im März Barcelona, London, Rom, Košice und Málaga.

Der positive Trend bestätigte sich auch für das gesamte erste Quartal 2026. Der Flughafen fertigte insgesamt 679.041 Passagiere ab, was einem Anstieg von 148 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der Flüge erreichte 7.058 (+45 %) und das Frachtvolumen stieg auf 5.461 Tonnen (+24 %).

Betriebsergebnisse für März 2026:

Passagiere: 270.986 (+163 % gegenüber 2025)

Anzahl der Flüge: 2.969 (+67 %)

Fracht: 2.058 Tonnen (+27 %)

Top-Destinationen: Barcelona, London, Rom, Košice/Kaschau, Málaga

Betriebsergebnisse für das 1. Quartal 2026:

Passagiere: 679.041 (+148 % gegenüber 2025)

Anzahl der Flüge: 7.058 (+45 %)

Fracht: 5.461 Tonnen (+24 %)

Top-Destinationen: Barcelona, London, Košice/Kaschau, Rom, Málaga

(red TT / BTS)