Strecke Pressburg/Bratislava-Kaschau/Kosice wird jetzt zweimal täglich bedient

Die Fluggesellschaft Wizz Air hat mit Samstag, dem 21. März 2026, die Flugfrequenz auf der Strecke zwischen Pressburg/Bratislava und Kaschau/Košice auf 13 Flüge pro Woche erhöht. Die Flüge auf der einzigen regelmäßigen slowakischen Inlandsflugverbindung können somit bereits zweimal täglich genutzt werden, jeden Morgen und am frühen Abend, außer mittwochs, an dem ein Flug angeboten wird.

So ist es möglich, morgens um 6 Uhr von Pressburg/Bratislava nach Kaschau/Košice zu fliegen und am frühen Abend gegen 17.30 Uhr von Kaschau/Košice zurückzufliegen; sonntags sind die Abflüge für den Nachmittag geplant.

„Passagiere aus Ostslowakei können morgens nach Bratislava fliegen und im Laufe des Tages von dort aus zu weiteren Zielen wie beispielsweise Oslo, Istanbul, Alicante, Neapel, Mykonos und vielen anderen weiterfliegen“, zählte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik, die Möglichkeiten auf.

Aufgrund des großen Interesses an der Inlandsflugverbindung zwischen den beiden größten slowakischen Städten hat die Fluggesellschaft Wizz Air die Flugfrequenz von ursprünglich 9 auf 13 Flüge pro Woche erhöht. Die Entscheidung über die Erhöhung der Flugfrequenz gab die Fluggesellschaft im Januar bekannt, nur zwei Monate nach der Eröffnung der Flugverbindung, die am 21. November 2025 aufgenommen wurde.

„Die Erhöhung der Flugfrequenz auf der Strecke Bratislava – Košice bestätigt die Bedeutung, die diese Strecke derzeit in unserem Streckennetz einnimmt“, erklärte Vera Jardan, Managerin für Unternehmenskommunikation bei Wizz Air. „Die höhere Flugfrequenz ist so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen der Passagiere besser entspricht und ihnen mehr Reisemöglichkeiten bietet“, fügte sie hinzu.

Flugtickets können auf der Website der Fluggesellschaft Wizzair.com, über die mobile App, die Website des Flughafens oder bei Ticketverkäufern zu Preisen ab 18,89 € für einen einfachen Flug bzw. 37,78 € für einen Hin- und Rückflug gebucht werden. Der Flug dauert nur 35 Minuten.

Die Flugverbindung zwischen Pressburg/Bratislava und Kaschau/Košice verkürzt die Reisezeit zwischen West- und Ostslowakei erheblich und beschleunigt Geschäftsreisen, Familienbesuche sowie Wochenendaufenthalte in beide Richtungen. Die hohe Flugfrequenz bietet Flexibilität für Tagesrückflüge sowie bequeme Umsteigemöglichkeiten innerhalb des Wizz Air-Netzwerks.

Das ostslowakische Kaschau/Košice ist Sitz des "Karpatendeutschen Vereins", der als offizielles Organ der deutschen Minderheit in der Slowakei gilt. Der frühere slowakische Präsident Rudolf Schuster stammt aus der Stadt und ist Angehöriger der karpatendeutschen Volksgruppe. Wie die Sudetendeutschen in Tschechien waren auch die Karpatendeutschen bis zum Zerfall der k.u.k. Monarchie im Jahr 1918 formal Bürger von Österreich-Ungarn. Die heutige Slowakei gehörte zur ungarischen Reichshälfte, wurde 1918 in den neugegründeten tschechoslowakischen Staat eingegliedert. 1945 wurden die mehr als drei Millionen deutschsprachigen Bürger der Tschechoslowakei auf Grundlage der verbrecherischen Benes-Dekrete enteignet und gewaltsam vertrieben. Bis zu 300.000 kamen dabei um. Von den Vertreibungen war auch die ungarische Minderheit im Land betroffen. Im slowakischen Teil der Tschechoslowakei wurde die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung zum Teil allerdings weniger konsequent umgesetzt als im tschechischen und so gibt es in der Slowakei bis heute einige Dörfer, in denen die Mehrheit der Bevölkerung aus Karpatendeutschen besteht und in denen die jahrhhundertealte traditionelle Mundart gesprochen wird.

(red / BTS)