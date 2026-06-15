Air Astana nimmt neue Verbindungen nach China und Zypern auf

Air Astana erweitert ihr Streckennetz und nimmt zwei neue Verbindungen in den Flugplan auf: saisonale Flüge von Astana und Almaty nach Larnaka auf Zypern sowie die ganzjährige Route von Astana nach Guangzhou in Südchina.

Ausbau des Streckennetzes nach China

Air Astana hat am 2. Juni 2026 eine Direktverbindung von Astana nach Guangzhou aufgenommen. Die neue Strecke ergänzt die bestehende Verbindung von Almaty nach Guangzhou, die bereits seit März 2025 fünfmal pro Woche bedient wird. Die Flüge von Astana nach Guangzhou werden zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und donnerstags, durchgeführt. Der Abflug in Astana erfolgt um 18:45 Uhr mit Ankunft in Guangzhou um 4:30 Uhr Ortszeit am nächsten Tag. Der Flug dauert 6 Stunden und 45 Minuten; zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A321LR.

In der Sommersaison 2026 erhöht die Air Astana Group zudem die Frequenzen auf bestehenden China-Strecken, darunter die Verbindungen von Almaty nach Urumqi, Guangzhou, Shanghai, Sanya und Gulja (Yining) sowie von Astana nach Peking und Urumqi. Damit bietet Air Astana zwischen Kasachstan und China insgesamt 51 wöchentliche Flüge an – der höchste Stand in der Unternehmensgeschichte.

Saisonale Verbindung nach Larnaka

Zudem startet Air Astana eine saisonale Verbindung nach Larnaka an der Südostküste der Mittelmeerinsel Zypern. Die Flüge ab Astana werden seit dem 2. Juni und bis zum 5. September 2026 jeweils dienstags und samstags durchgeführt. Die Flugzeit beträgt 5 Stunden und 40 Minuten. Von Almaty aus startet Air Astana seit dem 4. Juni und noch bis zum 6. September 2026 jeden Donnerstag und Sonntag nach Larnaka und erreicht die Hafenstadt nach 6 Stunden und 5 Minuten. Auf beiden Strecken werden moderne Airbus A321LR eingesetzt.

(red / Air Astana)